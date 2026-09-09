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Επίθεση με drones προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στο Νόβι Ουρένγκοϊ, στη βόρεια Ρωσία, σηματοδοτώντας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, την πρώτη επίθεση αυτού του είδους σε εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου τόσο βαθιά στη ρωσική ενδοχώρα. Την επίθεση επιβεβαίωσε ο περιφερειάρχης Ντμίτρι Αρτιουχόφ.

Ο Αρτιουχόφ δεν προσδιόρισε την εγκατάσταση στην οποία σημειώθηκε το περιστατικό.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματίες. Η έκταση και η φύση των ζημιών βρίσκονται υπό εκτίμηση», ανέφερε μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ukrainian drones have for the first time attacked Russia’s largest gas-production hub, almost 3,000 km from the Ukrainian border.



Ukraine struck the Arctic part of the Urals Federal District. A fire started at a fuel-and-energy site.



The plant is part of the Gazprom structure.… pic.twitter.com/yQjodp2vrE — Visegrád 24 (@visegrad24) September 9, 2026

Η ρωσική ενεργειακή εταιρεία «Gazprom» δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με την επίθεση στην περιοχή, η οποία βρίσκεται περίπου 3.000 χιλιόμετρα μακριά από τα ουκρανικά σύνορα.

Το Νόβι Ουρένγκοϊ είναι η ανεπίσημη πρωτεύουσα του φυσικού αερίου της Ρωσίας και βρίσκεται στην περιοχή Γιαμάλ-Νενέτς στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Σιβηρίας.

Η Gazprom εξήγαγε φυσικό αέριο από το Γιαμάλ μέχρι τη δυτική Ευρώπη έως ότου διακόπηκαν οι σχέσεις μετά την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Η εταιρεία εκτιμούσε τους πόρους φυσικού αερίου της περιοχής σε 26,5 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το 2020, ποσότητα επαρκής για να καλύψει την παγκόσμια ζήτηση για περισσότερα από έξι χρόνια.

protothema.gr