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Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης του Τμήματος Δασών, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε δασώδη περιοχή στην τοποθεσία «Φονιάς», κοντά στην κοινότητα Παναγιάς της επαρχίας Πάφου.

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις του Τμήματος Δασών, οι οποίες επιχειρούν για την άμεση αντιμετώπιση και περιορισμό της πυρκαγιάς.

Η πυρκαγιά είναι σε ιδιωτικά τεμάχια.

Νεότερη ενημέρωση θα ακολουθήσει σε λίγο.