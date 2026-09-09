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Αιμοδοσία οργάνωσε σήμερα ο Δήμος Πάφου για ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Νοσοκομείου Πάφου. Η ηγεσία του Δήμου, δημοτικοί σύμβουλοι, λειτουργοί και εργατικό προσωπικό έλαβαν μαζικά μέρος στην αλτρουιστική εκδήλωση με στόχο να συνεισφέρουν πρακτικά στην αρωγή προς τον συνάνθρωπο.

Ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, επεσήμανε ότι σήμερα, η Πάφος δίνει αίμα, ελπίδα και ζωή. Για εμάς είναι λίγα λεπτά από τον χρόνο μας, επεσήμανε, για ένα συνάνθρωπό μας, όμως, μπορεί να είναι η ευκαιρία να συνεχίσει να ζει.

Ο Δήμος Πάφου, με αίσθημα ευθύνης και ανθρωπιάς, στέκεται στο πλευρό της Τράπεζας Αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου και, πάνω απ’ όλα, δίπλα στον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη, τόνισε.