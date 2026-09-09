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Σε συνέχεια των επανειλημμένων παρεμβάσεών του και της συνάντησης που είχε τον περασμένο Οκτώβριο στο Υπουργείο Εσωτερικών, πραγματοποιήθηκε χθες νέα συνάντηση, του βουλευτή Πάφου του ΔΗΣΥ Χαράλαμπου Πάζαρου με την παρουσία και του Δημαρχεύοντος Πάφου, Άγγελου Ονησιφόρου, στο ΥΠΕΣ για το θέμα των ναυαγοσωστών.

Όπως δήλωσε ο κ. Πάζαρος, κατά την συνάντηση αποφασίστηκε ένα πάγιο αίτημα μας, η κατάργηση και αντικατάσταση των τρίμηνων και τετράμηνων συμβολαίων με οκτάμηνα συμβόλαια από το 2027. Αποφασίστηκε επίσης η αντικατάσταση των υφιστάμενων πύργων με σύγχρονους. Στο επίκεντρο παραμένουν η βελτίωση των όρων εργοδότησης, η επέκταση της διάρκειας των συμβολαίων, η ενίσχυση των μόνιμων ναυαγοσωστών, καθώς και ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού και των συνθηκών εργασίας.

Οι ναυαγοσώστες επιτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό και απαιτητικό έργο, έχοντας καθημερινά την ευθύνη για την ασφάλεια και τη ζωή των λουόμενων, τόνισε ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΣΥ. Για την Πάφο, με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Κύπρο και λουόμενους καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, η ανάγκη για επαρκή και ολόχρονη στελέχωση είναι ακόμη μεγαλύτερη, παρατήρησε.

Ζητούμενο αποτελεί η διασφάλιση ασφαλών παραλιών και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, είπε.

Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε λύσεις, αφού η ασφάλεια των λουομένων δεν μπορεί να είναι εποχιακή υπόθεση. Τα προβλήματα έχουν καταγραφεί και τώρα αναμένουμε πράξεις, κατέληξε ο Χαράλαμπος Πάζαρος.