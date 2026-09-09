Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μια νέα πρόταση για την Πάφο , τη δημιουργία ενός χώρου στο κέντρο της πόλης που μπορεί να ονομαστεί «Παλιά Αγορά Πάφου», καταθέτει η δημοτική σύμβουλος του ΔΗΚΟ στον Δήμο Πάφου, Αγάθη Σαββίδου.

Πρόκειται για ένα χώρο που σήμερα απουσιάζει από την πόλη, εξηγεί, και ο οποίος θα είναι ένας ζωντανός, ανοιχτός χώρος, όπου ο κόσμος δεν θα έρχεται απλώς για να δει, αλλά για να ζήσει, να γευτεί, να αγοράσει, να δημιουργήσει και να συναντήσει ανθρώπους.

Φτάνουν τα απλά μουσεία και οι εκθεσιακοί χώροι, επισημαίνει η επικεφαλής της δημοτικής ομάδας του ΔΗΚΟ. Η Πάφος χρειάζεται νέα πνοή, ένα χώρο που να δημιουργεί κίνηση από το πρωί μέχρι το βράδυ και να αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.

Η «Παλιά Αγορά Πάφου», σύμφωνα με την Αγάθη Σαββίδου, θα μπορεί να περιλαμβάνει τοπικά προϊόντα και τους παραγωγούς τους, Κυπριακή γαστρονομία και εστιατόρια, ζωντανά εργαστήρια παρασκευής και μαθήματα, αγορά προϊόντων από δημιουργούς της Πάφου, χώρους για οικογένειες και παιδιά, βιβλιοθήκη, και coworking, αυλή και χώρους συνάντησης, καθώς και χώρο για την τοπική κοινωνία και τους νέους επιχειρηματίες.

Δεν θα είναι ένας χώρος που απλώς παρουσιάζει την Πάφο, αλλά ένας χώρος που παράγει ζωή στην Πάφο. τονίζει. Να μην κοιτάμε μόνο το παρελθόν της πόλης, αλλά να δημιουργήσουμε έναν χώρο που θα δίνει ζωή στο παρόν και προοπτική στο μέλλον της.

Η Πάφος δεν χρειάζεται ακόμη ένα κτήριο να επισκέπτεσαι, επισημαίνει η κ. Σαββίδου. Χρειάζεται ένα χώρο όπου θα μπορούμε να γευτούμε, να αγοράσουμε, να δημιουργήσουμε, να μάθουμε και να συναντηθούμε.

Την πρόταση για την «Παλιά Αγορά Πάφου», θα καταθέσει άμεσα προς συζήτηση στην Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου, καταλήγει η Αγάθη Σαββίδου.