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Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τον σχεδιασμό υποδομών εξυπηρέτησης επισκεπτών, όπως αναψυκτήρια, χώροι στάθμευσης, καταστήματα προϊόντων, ακόμα και κινητής καντίνας με βάση το Σχέδιο για την Αειφόρο Ανάπτυξη του Εθνικού Δασικού Πάρκου (ΕΔΠ) Ακάμα, προκηρύχθηκε από το Τμήμα Δασών.

Μέσω των υποδομών που θα αποτελούν κόμβους για εισόδους και εξόδους στο Εθνικό Δασικό Πάρκο θα παρέχεται ενημέρωση στους χιλιάδες επισκέπτες, θα αποτελούν σημεία ξεκούρασης, ενώ θα συμβάλουν στην οργάνωση της επισκεψιμότητας, την προστασία από ασύμβατες ανθρώπινες δραστηριότητες και θα απαμβλύνουν σημαντικά τις πιέσεις που ασκούνται στα ευαίσθητα οικοσυστήματα.

Ο σχεδιασμός του 2021 προέβλεπε τη δημιουργία 14 συνολικά κόμβων πληροφόρησης και αναψυχής, με εκτεταμένες υποδομές που επηρέαζαν μεγάλες εκτάσεις γης. Στον αναθεωρημένο σχεδιασμό, οι κόμβοι μειώνονται σε 8. Στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε για τον επανασχεδιασμό τους, περιλαμβάνονται 6 σημεία αναψυχής/ πληροφόρησης σε «Άσπρο Ποταμό», «Άβακα», «Νότιο Κόλπο Λάρας», «Λουτρά Αφροδίτης», «Σμηγιές» και «Φοντάνα Αμορόζα».

Πρόκειται για ένα νέο σχεδιασμό με σαφώς μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και οπτική όχληση, σε συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που τέθηκαν από εμπλεκόμενους φορείς και ΜΚΟ.

Το Τμήμα Δασών προκήρυξε τον σχετικό ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων μελετητών για το Σύστημα Υποδομών Διαχείρισης Επισκεπτών στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Το κόστος για τη μελέτη επίβλεψη θα ανέλθει στις €180.000 (χωρίς Φ.Π.Α.), ενώ η αξία του έργου που θα υλοποιηθεί με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΘΑΛΕΙΑ 2021-2027» ανέρχεται σε €3.000.000 (χωρίς Φ.Π.Α.).

Με βάση τη σύμβαση, ο ανάδοχος μελετητής θα αναλάβει τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την ετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών και αναλυτικού δελτίου ποσοτήτων, τη σύνταξη των τευχών διαγωνισμού για το κατασκευαστικό μέρος, καθώς και την επίβλεψη κατά το στάδιο της υλοποίησης των υποδομών. Για την κάλυψη των αναγκών απαιτείται πολυμελής ομάδα εμπειρογνωμόνων (αρχιτέκτονες, πολιτικοί, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι και τοπογράφοι μηχανικοί, επιμετρητές ποσοτήτων, αρχιτέκτονες τοπίου κ.ά.).

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης των συμβούλων ορίζεται στις 160 εβδομάδες (περίπου 3 χρόνια) από την ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του αντικειμένου της. Η έναρξη αναμένεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, την επικύρωση της ανάθεσης και την υπογραφή της συμφωνίας εντός 20 ημερών από τη σχετική πρόσκληση.

Οι υποδομές θα έχουν, πρωτίστως, διαχειριστικό και προστατευτικό χαρακτήρα και θα τεκμηριώνονται ως μέσο οργάνωσης της επισκεψιμότητας, προστασίας του χώρου, μείωσης των πιέσεων και βελτίωσης της ασφάλειας.

Η αισθητική ένταξη στο τοπίο θα υπηρετεί τη διακριτικότητα, τη λειτουργικότητα και τη συμβατότητα με τον χαρακτήρα της περιοχής, χωρίς υπερβολική αρχιτεκτονική προβολή.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία στοιχεία ως προς τον αριθμό, το μέγεθος, τη μορφή και τη χωροθέτηση.

Οι λύσεις θα είναι προκατασκευασμένες, συναρμολογούμενες, τυποποιημένες και, κατά το δυνατόν, αναστρέψιμες.

Οι υποδομές θα αποτελούν ενιαία οικογένεια στοιχείων με κοινή μορφολογική, τεχνική και λειτουργική λογική.

Στα σημεία αναψυχής/ πληροφόρησης όπου υπάρχουν ήδη υφιστάμενες υπηρεσίες, θα πρέπει να γίνεται η απαραίτητη διαμόρφωση ώστε να είναι κατάλληλα προσβάσιμες από το κοινό όπως διαμόρφωση διαδρομών από τον χώρο των κύριων υποδομών προς τις υφιστάμενες.

Για κάθε είδος χώρου στάθμευσης απαιτείται το ακόλουθο εμβαδόν:

Για 1 κανονικό χώρο στάθμευσης απαιτείται χώρος 12,5τ.μ.

Για 1 χώρο στάθμευσης AμεA απαιτείται χώρος 17,5τ.μ.

Για 1 ποδήλατο απαιτείται χώρος 2τ.μ.

Για 1 χώρο στάθμευσης για όχημα του Πάρκου απαιτείται χώρος 18τ.μ.

Κατά τη χωροθέτηση των υποδομών πρέπει να γίνεται κατάλληλος σχεδιασμός από τον αρχιτέκτονα τοπίου, ώστε οι εγκαταστάσεις που θα τοποθετηθούν να δένουν αρμονικά στο περιβάλλον.

Οι υπηρεσίες που έχουν εγκριθεί για κάθε χώρο

Με βάση τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό το Τμήμα Δασών σχεδιάζει τη δημιουργία, βελτίωση και διαμόρφωση υποδομών σε 6 επιλεγμένα σημεία αναψυχής/ πληροφόρησης: «Άσπρος Ποταμός», «Άβακας», «Νότιος Κόλπος Λάρας», «Λουτρά Αφροδίτης», «Σμηγιές», «Φοντάνα Αμορόζα». Ο σχεδιασμός αποφεύγει μόνιμες κατασκευές με την καθολική πρόβλεψη για στάσεις shuttle bus και ποδηλατοστάσια σε όλα τα σημεία για περιορισμό της χρήσης ιδιωτικών οχημάτων εντός της περιοχής.

Στα σημεία πληροφόρησης/ αναψυχής «Άβακας» και «Λουτρά της Αφροδίτης» υπάρχουν ήδη σε λειτουργία διάφορες υποδομές και υπηρεσίες. Στην περίπτωση υφιστάμενων χώρων στάθμευσης θα μπορεί να τύχει ανασχεδιασμού, αν αυτό βελτιώνει τη χρήση και αυξάνει τη χωροθέτηση των οχημάτων.

Στον «Άβακα» υπάρχει υφιστάμενος χώρος στάθμευσης, χώροι υγιεινής, βρύση νερού και πινακίδες πληροφόρησης. Οι υποδομές που προτείνει το Τμήμα Δασών να εντάξει στον χώρο αφορούν σκίαστρο και παγκάκια ξεκούρασης, χώρο στάθμευσης μιας κινητής καντίνας και ένα ποδηλατοστάσιο 10 θέσεων. Ο χώρος θα φιλοξενεί κινητή καντίνα.

Στα «Λουτρά της Αφροδίτης υπάρχει υφιστάμενος χώρος στάθμευσης και ένα καφεστιατόριο το οποίο λειτουργεί τη δεδομένη στιγμή. Από το συγκεκριμένο σημείο, υπάρχει πρόσβαση προς τα «Λουτρά της Αφροδίτης» τα οποία αποτελούν σημείο αναφοράς και δέχονται χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, καθώς και πρόσβαση προς τις παραλίες «blue lagoon» και «Φοντάνα Αμορόζα», όπου και πάλι δέχονται μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Στην παρούσα σύμβαση θα αξιολογηθεί μόνο ο χώρος στάθμευσης, ενώ για το καφεστιατόριο δεν θα πραγματοποιηθεί καμιά μελέτη τη δεδομένη στιγμή.

Ο κόμβος στον «Άσπρο Ποταμό» θα είναι πλήρως εξοπλισμένος με νέο χώρο στάθμευσης οχημάτων, ενώ υπάρχει υφιστάμενη στάση shuttle bus και στάση λεωφορείων δημόσιας συγκοινωνίας. Για την εξυπηρέτηση του κοινού θα δημιουργηθούν χώροι υγιεινής, σημείο πληροφόρησης, ποδηλατοστάσιο (10 ιδιωτικά + 10 ενοικίασης), αναψυκτήριο με κατάστημα souvenir, σκίαστρο για ήλιο και στέγαστρο για βροχή. Θα δημιουργηθεί σημείο παρατήρησης θέας, καθώς και εγκατάσταση γραφείων σε παρακείμενο χώρο πλησίον των υποδομών.

Στον «Νότιο Κόλπο Λάρας» υφίσταται χώρος στάθμευσης, υφιστάμενη στάση shuttle bus και στάση λεωφορείων. Υπάρχει πρόνοια για δημιουργία χώρου υγιεινής, σημείο πληροφόρησης, ποδηλατοστάσιο (10 ιδιωτικά), αναψυκτήριο με κατάστημα souvenir, σημείο παρατήρησης θέας, σκίαστρο ήλιου και στέγαστρο βροχής.

Στις «Σμηγιές» προτείνεται ηπιότερη παρέμβαση με διαμόρφωση του υφιστάμενου χώρου στάθμευσης και στάση shuttle bus. Υπάρχει εισήγηση για σημείο πληροφόρησης και ποδηλατοστάσιο (10 ιδιωτικά).

Και στη «Φοντάνα Αμορόζα» προτείνονται περιορισμένες υποδομές με νέο μικρό χώρο στάθμευσης έως 5 θέσεις και στάση shuttle bus. Υπάρχει πρόνοια για σημείο πληροφόρησης, ποδηλατοστάσιο (10 ιδιωτικά) και στέγαστρο για προστασία από βροχή.