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Σε σοβαρές καταγγελίες για το εργασιακό περιβάλλον στον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς έρχονται στο προσκήνιο, προβαίνει δημοτικός τροχονόμος, ο οποίος παραιτήθηκε και ο οποίος στην επιστολή παραίτησης καταγγέλλει, μεταξύ άλλων, εργασιακό εκφοβισμό, bullying, άνιση και δυσμενή μεταχείριση. Ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοφή από πλευράς του απορρίπτει τα όσα καταγγέλλονται.

Ο δημοτικός τροχονόμος υπέβαλε την παραίτησή του πριν από λίγες ημέρες, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τεθεί σε ισχύ στις 13 Οκτωβρίου 2026.

Στην επιστολή παραίτησής του, ο εργαζόμενος φέρεται να προχωρεί σε σοβαρές καταγγελίες, οι οποίες αφορούν, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Πόλεως Χρυσοχούς.

Μεταξύ άλλων, κάνει λόγο για περιστατικά εργασιακού εκφοβισμού και bullying, καθώς και για άνιση και δυσμενή μεταχείριση, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίστηκε κατά την περίοδο της υπηρεσίας του.

Η επίσημη θέση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου επί των καταγγελιών αναφέρει πως πρόκειται για μια «προβληματική κατάσταση». Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοφή υποστήριξε πως «από τη στιγμή που εργοδοτήθηκε στον Δήμο συνέχεια δημιουργεί προβλήματα». Είπε ακόμα ότι έγιναν υποδείξεις στον συγκεκριμένο υπάλληλο όμως «δεν αντιλήφθηκε ότι πρέπει να συμπεριφερθεί κόσμια όπως συμβαίνει με όλους τους υπόλοιπους υπαλλήλους. Δυστυχώς, ο συγκεκριμένος υπάλληλος ήθελε να κάνει ότι θέλει».

Ο κ. Παπαχριστοφή υποστηρίζει ακόμα ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος «προσκομίζει αναρρωτικές» και το αίτημα του ήταν τριετής άδεια από τον Δήμο μετά που έγινε δεκτός σε κολέγιο, το οποίο δεν έγινε δεκτό από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ανέφερε ότι Δήμος ενήργησε στη περίπτωση του καταγγέλλοντα σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΥΠΕ