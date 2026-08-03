Αδιαφορία και αμέλεια που δυνατό να έχουν ολέθριες συνέπειες καταλογίζει στο Δημοτικό Συμβούλιο Πόλεως Χρυσοχούς και ιδιαίτερα στον Δήμαρχο, ο Αντιδήμαρχος του διαμερίσματος Κρήτου Τέρρα, Δέρβης Χαραλάμπους. Με αφορμή τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά των τελευταίων ημερών στο διαμέρισμα Χρυσοχούς ο Αντιδήμαρχος του Δήμου κάνει λόγο πλήρη αδιαφορία της δημοτικής αρχής να δράσει εγκαίρως, πριν οι πυρκαγιές αποκτήσουν τραγικές διαστάσεις.

Αναφερόμενος στις συνεχείς εστίες φωτιάς που τέθηκαν κακόβουλα το περασμένο Σάββατο, σε μια έκταση από το Προδρόμι μέχρι την Δρούσεια, την Κρήτου Τέρρα και τις Αρόδες και μετά την επιβεβαίωση ότι επρόκειτο για κακόβουλες ενέργειες, ο Δέρβης Χαραλάμπους καταγγέλλει ότι ειδοποίησε επανηλειμμένα τον Δήμο Πόλης με επιστολές για τους κινδύνους που ελλοχεύουν, χωρίς να ληφθεί η παραμικρή δράση από την δημοτική αρχή.

Συνάντησα πλήρη αδιαφορία στα διαβήματα μου για την επείγουσα δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, τόνισε, καθώς και για τον καθαρισμό ανοιχτών χώρων με εύφλεκτα υλικά και βλάστηση. Ούτε ο Δήμαρχος, ούτε άλλα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου επέδειξαν το παραμικρό ενδιαφέρον, υποστήριξε, παρά το ότι υπήρχαν σχετικές επιθεωρήσεις και συστάσεις και από πλευράς κρατικών τμημάτων για λήψη μέτρων πρόληψης των πυρκαγιών.

Η περίπτωση του Σαββάτου, ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Διαμερίσματος Κρήτου Τέρρα του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς, αποτελεί μια απόδειξη και συνάμα μια σοβαρότατη προειδοποίηση για τον όλεθρο τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε αν η αδράνεια αυτή συνεχισθεί.

Το θέμα λαμβάνει σοβαρές διαστάσεις στο διαμέρισμα Χρυσοχούς μετά την πρωτοφανή εκδήλωση πέντε πυρκαγιών σε συνεχόμενο χρονικό διάστημα λεπτών η μια από την άλλη και όλες κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί από την συνοικία Προδρόμι του Δήμου Πόλης προς γειτονικές κοινότητες. Από τις έρευνες που ακολούθησαν επιβεβαιώθηκε ότι η δραστηριότητα αυτή ήταν κακόβουλη, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την στάση και συμπεριφορά κάποιων στην κρίσιμη αυτή περίοδο λόγω του καύσωνα.