Τα συλλυπητήρια της Εκκλησίας της Κύπρου για τους νεκρούς των πυρκαγιών στην Ελλάδα και θλίψη για τις καταστροφές που πλήττουν την χώρα, εκφράζει με επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος.

Η επιστολή του Μακαριοτάτου είναι η ακόλουθη:

«Μακαριότατε Άγιε Αδελφέ,

Με αισθήματα βαθύτατης θλίψεως πληροφορηθήκαμε, από τα ΜΜΕ, τις τραγικές συνέπειες των καταστροφικών πυρκαγιών που πλήττουν την Ελλάδα, προκαλώντας απώλειες ανθρωπίνων ζωών, ανυπολόγιστες καταστροφές και ανείπωτο πόνο σε πλήθος συνανθρώπων μας.

Επιθυμούμε να εκφράσουμε, διά της Υμετέρας Μακαριότητος, τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίοι τόσο απρόσμενα έχασαν τη ζωή τους. Δεόμεθα όπως ο Πανάγαθος Θεός αναπαύσει τις ψυχές των κεκοιμημένων και ενισχύει με την εξ ύψους παρηγορία Του τους οικείους τους, οι οποίοι δοκιμάζονται από το βαρύ πένθος.

Παράλληλα, εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας προς όλους τους πληγέντες αδελφούς μας, οι οποίοι δοκιμάζονται σκληρά, έχοντας απολέσει τις οικίες, τις περιουσίες και τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής. Οι προσευχές μας συνοδεύουν όλους όσους υποφέρουν από τη μεγάλη αυτή δοκιμασία.

Παρακαλούμε όπως διαβιβάσετε προς τον ευσεβή αδελφό ελληνικό λαό τη βαθιά μας συμπαράσταση και τη διαβεβαίωση ότι η Εκκλησία της Κύπρου συμμερίζεται τον πόνο και την αγωνία του, προσευχόμενη αδιαλείπτως ώστε ο Κύριος να ενισχύει όλους τους δοκιμαζομένους, να προστατεύει όσους επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα και να βοηθήσει σύντομα την Ελλάδα να ξεπεράσει αυτή τη δοκιμασία».