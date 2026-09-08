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Δειγματοληπτικούς επιτόπιους ελέγχους συμμόρφωσης σε επιχειρήσεις του τομέα εστίασης και ψυχαγωγίας, με επίκεντρο τη λειτουργία κλειστών κυκλωμάτων βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ), αρχίζει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προειδοποιώντας παράλληλα τις επιχειρήσεις για τους αυστηρούς περιορισμούς που διέπουν τη χρήση καμερών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κύριος στόχος των ελέγχων είναι η αξιολόγηση του επιπέδου συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), με ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία συστημάτων βιντεοπαρακολούθησης και στην τήρηση των βασικών αρχών επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Αρχή αναφέρει ότι γίνεται καθημερινά δέκτης ερωτημάτων και παραπόνων για τη νομιμότητα της λειτουργίας καμερών και ΚΚΒΠ σε χώρους όπως εστιατόρια και κέντρα αναψυχής, υπενθυμίζοντας ότι τα δεδομένα εικόνας και ήχου αποτελούν προσωπικά δεδομένα.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ανεξάρτητα από το εάν τα δεδομένα αποθηκεύονται, η λήψη ή καταγραφή εικόνας και ήχου συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και, για να είναι νόμιμη, πρέπει να τηρούνται οι πρόνοιες τόσο του ΓΚΠΔ όσο και της εθνικής νομοθεσίας.

Η λειτουργία ΚΚΒΠ, αναφέρει η Αρχή, επιτρέπεται για σκοπούς προστασίας και ασφάλειας ιδιωτικής περιουσίας, υπό την προϋπόθεση ότι το έννομο συμφέρον της επιχείρησης υπερτερεί της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ότι δεν υπάρχει λιγότερο παρεμβατικός τρόπος για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού.

«Κατά κανόνα απαγορεύεται η καταγραφή ήχου», υπογραμμίζει η Αρχή.

Που επιτρέπονται κάμερες

Μεταξύ των χώρων στους οποίους μπορεί να επιτρέπεται η λήψη εικόνας περιλαμβάνονται οι είσοδοι και έξοδοι κτηρίων, ο χώρος έξω από ασανσέρ, με την κάμερα να εστιάζει αποκλειστικά σε αυτό, τα μηχανήματα καρτών ή ταμεία, με την κάμερα να εστιάζει αποκλειστικά στο συγκεκριμένο σημείο και οι χώροι στάθμευσης.

Αντίθετα, η Αρχή αναφέρει ότι η λήψη εικόνας δεν επιτρέπεται σε χώρους όπως διάδρομοι, το εσωτερικό ασανσέρ, χώροι αναμονής, τουαλέτες, καθώς και στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο εστίασης καφετέριας, εστιατορίου και άλλων παρόμοιων επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζει, επίσης, ότι υπάρχουν γενικότερα περιορισμοί στη λειτουργία συστημάτων ΚΚΒΠ στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων.

Εξάλλου, αναφορά κάνει και στην παρακολούθηση χώρων στους οποίους έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό.

Κατά κανόνα, σημειώνει η Αρχή, πρόκειται για επεξεργασία που δυνητικά επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων και, ως εκ τούτου, προϋποθέτει τη διενέργεια Εκτίμησης Αντικτύπου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΓΚΠΔ.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η λειτουργία ΚΚΒΠ προϋποθέτει διαφάνεια και ενημέρωση του κοινού και για τον λόγο αυτό η τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων είναι υποχρεωτική.

«Οι πινακίδες πρέπει να τοποθετούνται πριν από την είσοδο στον χώρο που καταγράφεται, σε εμφανή σημεία, να είναι επαρκείς σε αριθμό και ευδιάκριτες. Πρέπει, τουλάχιστον, να αναφέρουν ότι γίνεται βιντεογράφηση, την ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας και τον σκοπό της βιντεογράφησης», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Αρχή αναφέρει πως οι επιχειρήσεις οφείλουν να διευκολύνουν το κοινό στην άσκηση των δικαιωμάτων που του παρέχει ο ΓΚΠΔ, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα πρόσβασης και το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων, όπου αυτό εφαρμόζεται.

ΚΥΠΕ