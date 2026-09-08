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Τρεις μήνες μετά το τελευταίο κρούσμα αφθώδη πυρετού ενημερώθηκε σήμερα η κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας από τον γενικό διευθυντή της γενικής διεύθυνσης Γεωργίας Ανδρέα Γρηγορίου.

Όπως τόνισε ο κ. Γρηγορίου, το τελευταίο κρούσμα εντοπίστηκε στο Μάμμαρι στις 9 Ιουνίου 2026. Ο απολογισμός της κρίσης παραμένει βαρύς, με τις μολυσμένες εκτροφές να ανέρχονται στις 121 και το σύνολο των θανατωθέντων ζώων να φτάνει τις 80.133 (52.632 αιγοπρόβατα, 3.018 βοοειδή και 24.483 χοίρους).

Αναφερόμενος στη στήριξη των πληγέντων, σημείωσε ότι έχουν ήδη καταβληθεί περίπου €17,5 εκατ. για ζωικό κεφάλαιο, γάλα και ζωοτροφές.

Στο ζωικό κεφάλαιο καταβλήθηκαν €14,5 εκατ. ευρώ σε 107 δικαιούχους. Εκκρεμούν 4 φάκελοι που αξιολογούνται από τη Νομική Υπηρεσία, 3 περιπτώσεις απορρίφθηκαν ως μη επιλέξιμες, ενώ για άλλες 3 αναμένονται στοιχεία από τους κτηνοτρόφους.

Συγκεκριμένα εκκρεμούν τέσσερις φάκελοι για τους οποίους έχει ζητηθεί αρωγή από τη Νομική Υπηρεσία και αναμένεται η καταβολή αποζημίωσης για τα επιλέξιμα ζώα. Επίσης, μόνο σε τρεις περιπτώσεις δεν θα καταβληθεί οποιαδήποτε αποζημίωση, για το λόγο ότι τα ζώα των επηρεαζόμενων δεν ήταν επιλέξιμα.

Σε σχέση με τις ζωοτροφές και το γάλα, εγκρίθηκαν αποζημιώσεις ύψους €594.827 σε 71 δικαιούχους και €1.059.412 σε 70 δικαιούχους για χονδροειδείς ζωοτροφές, ενώ για απόρριψη γάλακτος καταβλήθηκαν €720.248 σε 58 δικαιούχους.

Σύμφωνα με τον κ. Γρηγορίου δρομολογείται η επίσπευση πρόσθετης στήριξης 15%, ενώ εντός δύο εβδομάδων θα οριστικοποιηθεί η μεθοδολογία υπολογισμού για την απώλεια εισοδήματος.

Το πρόγραμμα εμβολιασμού οδεύει προς ολοκλήρωση στα τέλη Σεπτεμβρίου, έχοντας ήδη καλύψει το 95,8% των βουστασίων και το 89,5% των ποιμνιοστασίων. Παράλληλα, ετοιμάζεται πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για δωρεάν παροχή εμβολίων στους κτηνοτρόφους για τα έτη 2026 και 2027.

Όπως ανέφερε με το νέο διάταγμα που εκδόθηκε χθες, αίρεται η απαγόρευση επίσκεψης του κοινού σε πάρκα, επιτρέπεται η μετακίνηση δίχηλων ζώων για σκοπούς ανασύστασης και παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης βόσκησης υπό συγκεκριμένους όρους.

Ο κ. Γρηγορίου υπογράμμισε ότι οι επιδημιολογικοί έλεγχοι καλύπτουν ήδη το 48% του πληθυσμού των βοοειδών και το 51,4% των αιγοπροβάτων, ενώ για λόγους βιοασφάλειας αποφεύγεται η δειγματοληψία από χοίρους. Στον τομέα της καταστολής, επιβλήθηκαν 33 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους €112.540 για παράνομες μετακινήσεις και βόσκηση, ενώ 6 σοβαρές υποθέσεις παραπέμφθηκαν στην Αστυνομία.

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται και η απόφαση του Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για τη διατήρηση θετικών κρουσμάτων παραδοσιακών φυλών, καθώς και για τις 3 εκμεταλλεύσεις σε Πεντάκωμο, Αλεθρικό και Αυγόρου που θεωρούνται ύποπτες.

«Το επόμενο και πιο σημαντικό βήμα είναι να ξαναχτίσουμε την κτηνοτροφία μας», ανέφερε ο γενικός διευθυντής. Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας Σχέδιο Στήριξης για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου με ζώα υψηλής γενετικής αξίας, με στόχο ένα πιο σύγχρονο, παραγωγικό και βιώσιμο μοντέλο κτηνοτροφίας.