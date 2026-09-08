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Αιφνιδιασμένοι εμφανίζονται ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ από την επίσημη επιστολή του Παλατιού, με την οποία αποσαφηνίζεται ότι η επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν αλλάζει το καθεστώς τους και ότι εξακολουθούν να μην θεωρούνται ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Σύμφωνα με το BBC, εκπρόσωπος του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ ανέφερε ότι το ζευγάρι εξεπλάγη επειδή, όπως υποστηρίζει, δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την κίνηση του Παλατιού. Πηγές του Παλατιού, ωστόσο, παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα, επιμένοντας ότι ο Χάρι και η Μέγκαν είχαν ενημερωθεί για την επιστολή προτού αυτή δημοσιοποιηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η επιστολή εστάλη με εντολή του βασιλιά Καρόλου από ανώτατο αξιωματούχο του Παλατιού, με στόχο να αποσαφηνιστεί το καθεστώς του ζευγαριού μετά την επιστροφή του από την Καλιφόρνια στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τα δύο παιδιά του, Άρτσι και Λίλιμπετ. Το μήνυμά της είναι σαφές: η επιστροφή των Σάσεξ στη Βρετανία δεν σημαίνει επιστροφή στη βασιλική ζωή με την επίσημη έννοια.

Ο Χάρι και η Μέγκαν δεν θα παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις εκπροσωπώντας τον μονάρχη, ενώ παραμένει σε ισχύ η απόφαση να μη χρησιμοποιούν τους τίτλους «His Royal Highness» και «Her Royal Highness». Η επιστολή περιγράφει τη θέση τους ως αντίστοιχη εκείνης «ιδιωτών με εμπορικά και φιλανθρωπικά ενδιαφέροντα», υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε φιλανθρωπική δραστηριότητα αναπτύσσουν αποτελεί προσωπική τους υπόθεση και πραγματοποιείται με ιδιωτική ιδιότητα.

Με την κίνηση αυτή ο Κάρολος ουσιαστικά επαναβεβαιώνει τους όρους που συμφωνήθηκαν το 2020, όταν ο Χάρι και η Μέγκαν αποφάσισαν να αποχωρήσουν από την πρώτη γραμμή της βασιλικής οικογένειας και να εγκατασταθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η λεγόμενη «Συμφωνία του Σάντρινγκχαμ» απέκλειε εξαρχής ένα μοντέλο «half-in, half-out»: το ζευγάρι δεν θα μπορούσε δηλαδή να αναπτύσσει ανεξάρτητες εμπορικές δραστηριότητες και ταυτόχρονα να εκτελεί επίσημα καθήκοντα για λογαριασμό του Στέμματος.

Η επιστολή διανεμήθηκε, μεταξύ άλλων, στην ομάδα του πρίγκιπα Χάρι, σε κυβερνητικές υπηρεσίες, στρατιωτικούς αξιωματούχους και στους τοπικούς εκπροσώπους του μονάρχη στη Βρετανία.

protothema.gr