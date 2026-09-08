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Μετά την εκρηκτική επιτυχία των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας, οι επενδυτές στρέφουν τώρα το ενδιαφέρον τους σε μια νέα αγορά με μεγάλο εμπορικό δυναμικό: τις θεραπείες για την τριχόπτωση, ποντάροντας σε εταιρείες που αναπτύσσουν νέες φαρμακευτικές επιλογές.

Η τριχόπτωση επηρεάζει περίπου 50 εκατομμύρια άνδρες και 30 εκατομμύρια γυναίκες μόνο στις ΗΠΑ – παρ’ όλα αυτά, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, κανένα νέο φάρμακο δεν έχει λάβει έγκριση. Η προοπτική νέων θεραπειών έχει οδηγήσει τις μετοχές της Veradermics Inc. σε άνοδο σχεδόν 500% από την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο τον Φεβρουάριο, ενώ η μετοχή της Absci Corp. έχει υπερδιπλασιαστεί μέχρι στιγμής το 2026. Η Cosmo NV παρουσίασε επίσης θετικά αποτελέσματα για μια πειραματική θεραπεία κατά της ανδρικής τριχόπτωσης, αν και οι μετοχές της, που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Ζυρίχης, έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την επιτυχία των αμερικανικών ανταγωνιστών.

Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για μεταμόσχευση μαλλιών -ή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα- έχουν δύο βασικές επιλογές: Τη μινοξιδίλη για τοπική χρήση που διατίθεται χωρίς συνταγή, ή τη φιναστερίδη με ιατρική συνταγή. Αυτά τα φάρμακα μπορεί να έχουν ορισμένες εξουθενωτικές παρενέργειες: H μινοξιδίλη συνδέεται με ταχυπαλμία, ενώ η φιναστερίδη είναι γνωστό ότι μειώνει τη σεξουαλική επιθυμία. Η Wall Street βλέπει τις νέες θεραπείες ως ένα ανεκμετάλλευτο «χρυσωρυχείο», γεμάτο καταναλωτές πρόθυμους να πληρώσουν από την τσέπη τους για καλύτερες επιλογές – κάτι που θυμίζει την έκρηξη των φαρμάκων απώλειας βάρους GLP-1.

«Οι άνθρωποι θα ταξιδέψουν μέχρι την Τουρκία για να ενισχύσουν τα μαλλιά τους», αναφέρει ο αναλυτής της Needham, Gil Blum. «Μπορείτε να φανταστείτε τι θα γινόταν αν μπορούσαν να το κάνουν αυτό χωρίς να υποβληθούν σε μεταμόσχευση μαλλιών;», λέει.

Τόσο οι φαρμακευτικές εταιρείες, όσο και οι επενδυτές ελπίζουν σε μια επανάληψη των επιτυχιών των φαρμάκων απώλειας βάρους που εκτίναξαν την αγοραία αξία της Eli Lilly & Co. πάνω από το όριο του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ και ανέβασαν τη Novo Nordisk A/S, για σύντομο χρονικό διάστημα, στην κορυφή της ευρωπαϊκής αγοράς.

Ένα από τα φάρμακα που βρίσκονται πιο κοντά στην κυκλοφορία είναι η κλασκοτερόνη, η οποία στοχεύει στην βασική αιτία της ανδρογενούς τριχόπτωσης, αναστέλλοντας μια ορμόνη που την προκαλεί άμεσα στον τριχοθύλακα. Η παρασκευάστρια εταιρεία Cosmo αναφέρει ότι η θεραπεία αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει τη «μεγαλύτερη ευκαιρία» στο χαρτοφυλάκιό της και σχεδιάζει να υποβάλει αίτηση για την έγκριση νέου φαρμάκου στις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ το πρώτο τρίμηνο του 2027. Το τοπικό διάλυμα κλασκοτερόνης 5% αξιοποιεί το ίδιο δραστικό συστατικό που χρησιμοποιείται στο προϊόν της εταιρείας για τη θεραπεία της ακμής. Αν και τα νέα φάρμακα πιθανότατα απέχουν περισσότερο από ένα χρόνο από την κυκλοφορία τους στις ΗΠΑ, οι αναλυτές αναμένουν ότι οι μετοχές της εταιρείας αναμένεται να διπλασιαστούν μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Οι αναλυτές της Jefferies εκτιμούν ότι οι πωλήσεις της εν λόγω θεραπείας για την τριχόπτωση στους άνδρες θα φτάσουν τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ παγκοσμίως.

Όπως και στα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, υπάρχει χώρος για περισσότερους από έναν νικητές. Οι αναλυτές που παρακολουθεί το Bloomberg είναι ομόφωνα αισιόδοξοι τόσο για την Cosmo, όσο και για την Veradermics. «Αυτός ο τομέας μπορεί σίγουρα να φιλοξενήσει πολλά φάρμακα», δήλωσε ο αναλυτής της Jefferies, Roger Song. «Πολλοί ασθενείς με τριχόπτωση τείνουν να χρησιμοποιούν πολλά φάρμακα, συνταγογραφούμενα ή μη -εφόσον μπορούν να τα πληρώσουν- επειδή πρόκειται για αγορά που πληρώνεται με μετρητά».

Η Veradermics ανακοίνωσε τον Απρίλιο θετικά αποτελέσματα για το κύριο υποψήφιο φάρμακό της, ένα σκεύασμα μινοξιδίλης σε μορφή δισκίου για την ανδρική τριχόπτωση. Η εταιρεία ανέφερε επίσης τον Ιούλιο πολλά υποσχόμενα δεδομένα ενδιάμεσου σταδίου για γυναίκες με αραίωση μαλλιών. Εάν καταφέρει να λάβει την έγκριση της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), το φάρμακο θα μπορούσε να γίνει το πρώτο εγκεκριμένο δισκίο για τη γυναικεία τριχόπτωση.

Η Absci, εν τω μεταξύ, αναπτύσσει το υποψήφιο φάρμακό της σε πρώιμο στάδιο, το ABS-201, ένα ενέσιμο φάρμακο σχεδιασμένο με τεχνητή νοημοσύνη για τη θεραπεία της τριχόπτωσης. Η εταιρεία αναμένει ενδιάμεσα δεδομένα κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

«Τόσο η παχυσαρκία, όσο και η τριχόπτωση αποτελούν μεγάλες καταναλωτικές αγορές και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους και οι δύο αυτές κατηγορίες μπορούν να προσφέρουν σημαντικό δυναμικό εσόδων», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Geoff Hsu της OrbiMed. «Αν βρεις ένα ασφαλές και αποτελεσματικό φάρμακο για την τριχόπτωση, αυτό θα ανοίξει τις πόρτες σε μια σημαντική αγορά-στόχο».

Φυσικά, η ανάπτυξη φαρμάκων ενέχει υψηλό κίνδυνο, καθώς το ενδεχόμενο μεγάλων αποδόσεων αντισταθμίζεται από τα προϊόντα και τις εταιρείες που αποτυγχάνουν. Πριν τα GLP-1 κερδίσουν τόσο τις ασφαλιστικές εταιρείες, όσο και τους καταναλωτές, μια ολόκληρη γενιά φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας δεν κατάφερε να φτάσει σε αυτό το επίπεδο επιτυχίας.

Υπάρχει, επίσης, μια σημαντική διαφορά σε σχέση με τα φάρμακα για την απώλεια βάρους: Η τριχόπτωση δεν αποτελεί ζήτημα υγείας. Τα GLP-1, ως «όπλο» στη μάχη κατά της παχυσαρκίας, κατάφεραν να εξασφαλίσουν ασφαλιστική κάλυψη, ενώ παράλληλα προσέλκυσαν καταναλωτές που ενδιαφέρονται κυρίως για την ικανοποίηση των σύγχρονων προτύπων ομορφιάς. Τα φάρμακα κατά της τριχόπτωσης πιθανότατα θα παραμείνουν έξοδα που θα επιβαρύνουν τους ίδιους τους καταναλωτές – άτομα του κλάδου, ωστόσο, παραμένουν αισιόδοξα όσον αφορά στις μελλοντικές πωλήσεις.

«Αν καταφέρεις να διευκολύνεις τον ασθενή -με μια ανώδυνη και απλή θεραπεία, όπως η λήψη ενός χαπιού- πιστεύω ότι ανοίγει ένας εντελώς νέος ορίζοντας πιθανού αγοραστικού κοινού», αναφέρει ο Ryan Isherwood, ιδιοκτήτης τριών κλινικών Gameday Men’s Health στο Ουισκόνσιν.

Παρά τις υψηλές αποτιμήσεις και τον κίνδυνο αποτυχίας, οι αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι όσον αφορά στο περιθώριο κέρδους. «Αυτή είναι μια ιστορία του τύπου “όλα ή τίποτα”», κατέληξε ο Blum της Needham.

ygeiamou.gr