Η διατροφή μας δεν επηρεάζει μόνο το βάρος ή την καρδιαγγειακή υγεία, αλλά μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο και στην κατάσταση των μαλλιών. Μια διεθνής ανασκόπηση σχεδόν 20 επιστημονικών μελετών αναδεικνύει μια ανησυχητική συσχέτιση: η συχνή κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών και αλκοόλ ενδέχεται να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο τριχόπτωσης.

Αντίθετα, η επαρκής πρόσληψη βιταμίνης D και σιδήρου φαίνεται να συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη και την ενδυνάμωση της τρίχας.

Το εύρημα δεν θεωρείται ιδιαίτερα απροσδόκητο από τους ειδικούς. Όπως εξηγεί η Julia Zumpano, RD, διαιτολόγος στο Cleveland Clinic, η επάρκεια θρεπτικών συστατικών παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία των μαλλιών. «Η πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων επηρεάζει άμεσα την τριχόπτωση, όπως δείχνει και η συγκεκριμένη ανασκόπηση. Παράλληλα, βοηθά να αποσαφηνιστεί ποια θρεπτικά στοιχεία είναι πιο σημαντικά για υγιή μαλλιά», ανέφερε στο Health.

Τι έδειξε η μελέτη

Η ανασκόπηση συγκέντρωσε δεδομένα από 17 μελέτες με συνολικά 61.332 συμμετέχοντες, ηλικίας από 7 έως 77 ετών, με το 97% των συμμετεχόντων να είναι γυναίκες. Οι ερευνητές εξέτασαν κυρίως την αλωπεκία, τον ιατρικό όρο που χρησιμοποιείται για την τριχόπτωση, καθώς και τη φυσιολογική απώλεια μαλλιών που συνδέεται με τη διαδικασία της γήρανσης.

Στο επίκεντρο της ανάλυσης βρέθηκαν διάφορα διατροφικά στοιχεία και ομάδες τροφών, όπως η βιταμίνη D, ο σίδηρος, η πρωτεΐνη, η σόγια και τα σταυρανθή λαχανικά, αλλά και συνήθειες όπως η κατανάλωση αλκοόλ, ζαχαρούχων ποτών και διατροφικών συμπληρωμάτων.

Γιατί στοχοποιούνται τα ζαχαρούχα ποτά

Η συστηματική κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και αναψυκτικών με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη φαίνεται να επηρεάζει το μικροβίωμα του εντέρου και, κατά συνέπεια, τον τρόπο με τον οποίο απορροφώνται σημαντικά θρεπτικά συστατικά από τον οργανισμό.

Παράλληλα, όσοι καταναλώνουν συχνά τέτοιου είδους ποτά είναι πιθανό να αντικαθιστούν πιο θρεπτικές τροφές, στερώντας από τον οργανισμό πολύτιμες βιταμίνες και μέταλλα.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης D, η οποία είναι απαραίτητη για τον σχηματισμό των τριχοθυλακίων, αλλά και σιδήρου, που συμβάλλει στη μεταφορά οξυγόνου προς αυτά. Η έλλειψη αυτών των στοιχείων μπορεί να αποδυναμώσει την τρίχα και να την κάνει πιο ευάλωτη στην πτώση.

Ποια θρεπτικά στοιχεία βοηθούν

Από την άλλη πλευρά, μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε βιταμίνες και μέταλλα φαίνεται να προσφέρει σημαντικά οφέλη για την υγεία των μαλλιών. Η βιταμίνη D και ο σίδηρος αναδεικνύονται ως δύο από τους σημαντικότερους παράγοντες προστασίας από την τριχόπτωση.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζουν και η βιταμίνη C, τα προϊόντα σόγιας και τα σταυρανθή λαχανικά, όπως το μπρόκολο και τα λαχανάκια Βρυξελλών. Οι τροφές αυτές παρέχουν φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και αντιοξειδωτικά, τα οποία συμβάλλουν τόσο στην υγεία των μαλλιών όσο και στη συνολική ευεξία του οργανισμού.

«Η διατροφή αποτελεί τη βάση για την υγεία των μαλλιών», σημείωσε η Zhaoping Li, διευθύντρια του Τμήματος Κλινικής Διατροφής στο UCLA. Από την πλευρά της, η Julia Zumpano υπογράμμισε ότι η ανεπάρκεια βασικών βιταμινών που σχετίζονται με την ανάπτυξη της τρίχας αποτελεί σημαντικό παράγοντα τριχόπτωσης.

Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν συσχέτιση και όχι άμεση αιτιώδη σχέση. Οι περισσότερες από τις μελέτες ήταν διατομεακές, δηλαδή βασίζονταν σε δεδομένα που συλλέχθηκαν σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα εξαγωγής ασφαλών συμπερασμάτων. Επιπλέον, επειδή σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες ήταν γυναίκες, δεν είναι ακόμη σαφές αν τα ευρήματα ισχύουν στον ίδιο βαθμό και για τους άνδρες.

Συμπέρασμα

Παρά τους περιορισμούς των μελετών, το βασικό μήνυμα είναι σαφές: η ποιότητα της διατροφής μας επηρεάζει και την υγεία των μαλλιών. Η μείωση της κατανάλωσης ζάχαρης και αλκοόλ, σε συνδυασμό με την αυξημένη πρόσληψη βιταμινών και μετάλλων, μπορεί να συμβάλει όχι μόνο στη συνολική υγεία, αλλά και στη διατήρηση δυνατών, υγιών και λαμπερών μαλλιών.

