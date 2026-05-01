Έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε οικία στην Πάφο, προκαλώντας αναστάτωση αλλά και υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 22:30 λήφθηκε πληροφορία για ισχυρή έκρηξη σε κατοικία ζεύγους ηλικίας 74 και 75 ετών. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, τα οποία απέκλεισαν τη σκηνή και προχώρησαν σε προκαταρκτικές εξετάσεις.

Από τις πρώτες έρευνες διαπιστώθηκε ότι η έκρηξη σημειώθηκε στην αυλή της οικίας, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στα παράθυρα του σπιτιού. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Κατά τις περαιτέρω εξετάσεις που διενεργήθηκαν σήμερα, προέκυψε ότι η έκρηξη οφείλεται σε αμυντική στρατιωτική χειροβομβίδα.

Από τη σκηνή παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια, τα οποία αναμένεται να αποσταλούν για επιστημονικές εξετάσεις.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις έρευνες, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.