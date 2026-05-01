Πραγματοποιήθηκε χθες στον Πολυχώρο «Αττικόν» η ετήσια εκδήλωση του Δήμου Πάφου για την επίδοση της καθιερωμένης χορηγίας προς φορείς κοινωνικής μέριμνας της πόλης, στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής και της διαχρονικής στήριξης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Η εκδήλωση εντάσσεται στις στοχευμένες πρωτοβουλίες του Δήμου Πάφου για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της συνεργασίας με οργανωμένους φορείς κοινωνικής προσφοράς, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το πρόγραμμα πλαισιώθηκε από καλλιτεχνικές παρουσιάσεις με τη συμμετοχή παιδιών και ενηλίκων από κοινωνικά προγράμματα. Παρουσιάστηκαν τραγούδια από τη χορωδία των Κέντρων Ενηλίκων Πάφου και Κάτω Πάφου, καθώς και τραγούδι από παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας «Ζέτα Αιμιλιανίδου» προσφέροντας μια ξεχωριστή νότα στην εκδήλωση.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικών φορέων και Πολιτείας για τη στήριξη παιδιών, οικογενειών και ευάλωτων ομάδων. Όπως τόνισε, η χορηγία που επιδίδεται δεν αποτελεί απλώς μια οικονομική ενίσχυση, αλλά μια πράξη εμπιστοσύνης προς το έργο των φορέων και μια σαφή επιβεβαίωση ότι η κοινωνική συνοχή αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τον Δήμο Πάφου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό η Υφυπουργός Πρόνοιας, Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, η οποία υπογράμμισε τη σημασία της κοινωνικής φροντίδας και της συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο, σημειώνοντας ότι η οργάνωση και ενεργοποίηση των τοπικών κοινοτήτων, καθώς και η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ του κεντρικού κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης η Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Πάφου, Μαριέλλα Θεοφάνους, η οποία αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο των κοινωνικών φορέων και στη σημασία της σταθερής και ουσιαστικής στήριξής τους από τον Δήμο.

Ο Δήμος Πάφου επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του να συνεχίσει την υλοποίηση δράσεων και πολιτικών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών.