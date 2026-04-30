Αντιμέτωπο με αποζημιώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ είναι το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Πάφου (ΧΥΤΑ Πάφου).

Τις εν λόγω πληροφορίες επιβεβαίωσε χθες στον «Φ» ο αντιπρόεδρος του ΧΥΤΑ της επαρχίας, κ. Μιχάλης Νικάνδρου, ο οποίος πλέον θα αναπληρώνει τον εν αργία δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, στην προεδρία του δ.σ. του οργανισμού διαχείρισης απορριμμάτων.

Σε ερώτημα της εφημερίδας μας ο κ. Νικάνδρου ανέφερε πως πράγματι υπάρχουν δυο δικαστικές αποφάσεις υπέρ της Helector, η οποία είχε προσφύγει δικαστικώς σε βάρος του οργανισμού από την προηγούμενη δεκαετία.

Εξήγησε ότι οι αποζημιώσεις αντιστοιχούν σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και σχετίζονται και με την διακοπή της σύμβασης (2017) που υπήρχε με την εταιρεία.

Ωστόσο, ο κ. Νικάνδρου δεν θέλησε να αναφέρει λεπτομέρειες, εξηγώντας πως ήδη έχει αρχίσει προσπάθεια συγκέντρωσης στοιχείων, προκειμένου να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα.

Σε νέο ερώτημά μας, κατά πόσον η οφειλή €400.000 που, όπως αποκάλυψε ο «Φ», πρέπει να καταβάλει ο Δήμος Πάφου για τον ΧΥΤΑ, συσχετίζεται με τις αποζημιώσεις που επιδικάστηκαν στη Helector, ο κ. Νικάνδρου απάντησε καταφατικά.

Πάντως, ο κοινοτάρχης Αναρίτας, Μιχάλης Νικάνδρου, ο οποίος μετά και από προχθεσινή επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών αναλαμβάνει και τυπικά την αναπλήρωση του Φαίδωνος στην προεδρία του ΧΥΤΑ, διαβεβαίωσε πως το θέμα δεν αφήνεται στην τύχη.

Μας μίλησε ξεκάθαρα για έρευνα που γίνεται και στοιχεία που ζητήθηκαν από τον διευθυντή του ΧΥΤΑ για να σχηματιστεί πλήρης εικόνα σε σχέση με τις απαιτήσεις της Helector.

Ανέφερε πως πριν ακόμη απαντήσει το Υπουργείο Εσωτερικών σε ερώτημα για την πλήρωση της θέσης του προέδρου του δ.σ. του ΧΥΤΑ, εντούτοις το θέμα απασχόλησε τα μέλη του διοικητικού σχήματος του οργανισμού. Ανέφερε, ακόμη, πως ο οργανισμός είναι σε συνεννόηση με τους νομικούς του συμβούλους.

Το ιστορικό

Ο «Φ» αναζητώντας το ιστορικό σε σχέση με τη διακοπή της σύμβασης με την Helector, εντόπισε ανακοίνωση του Χ.Υ.Τ.Α. Πάφου ημερομηνίας 15/09/2017 που είχε δημοσιεύσει ο κ. Φαίδωνος σε λογαριασμό σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης. Στη γραπτή αυτή τοποθέτηση σημειώνονταν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: «Το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης Ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Πάφου (Χ.Υ.Τ.Α. Πάφου), σε συνεδρία του ημερομηνίας 13.09.2017, αποφάσισε ομόφωνα να τερματίσει τις υπηρεσίες της εταιρείας Helector Cyprus Ltd με βάση τη Σύμβαση ημερομηνίας 31.03.2015 (01/2014) αναφορικά με την Παροχή Υπηρεσιών για τη λειτουργία και διαχείριση τεσσάρων (4) Πράσινων Σημείων και ενός (1) κινητού σημείου της Επαρχίας Πάφου («η Σύμβαση» και «τα σημεία»).

Η εμπλοκή της εταιρείας Helector Cyprus Ltd στις προαναφερόμενες ποινικές κατηγορίες συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας που διέπει τη Σύμβαση και σοβαρό λόγο τερματισμού της Σύμβασης, δικαιολογείται από τους όρους της Σύμβασης και είναι επιβεβλημένος από τις βασικές αρχές που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις.

Με επιστολή του ημερομηνίας 15.09.2017 το Χ.Υ.Τ.Α. Πάφου, δια των νομικών συμβούλων του, τερμάτισε τη Σύμβαση και κάλεσε την εταιρεία Helector Cyprus Ltd, εντός 30 ημερών, να παραδώσει στο Χ.Υ.Τ.Α. Πάφου την κατοχή και διαχείριση όλων των σημείων (…).

Ο τερματισμός της Σύμβασης έγινε άνευ βλάβης των λοιπών δικαιωμάτων του Χ.Υ.Τ.Α. Πάφου καθώς και του δικαιώματός του να ανακτήσει από την εταιρεία Helector Cyprus Ltd τυχόν πληρωμές στις οποίες προέβη αχρεωστήτως ή που συνιστούν υπερπληρωμές ή αδικαιολόγητες πληρωμές ή που υπερβαίνουν το εύλογος ή συμφωνημένο κέρδος με βάση τη Σύμβαση».

Σημειώνεται ότι με προχθεσινή τρισέλιδη απαντητική του επιστολή στο δ.σ. του ΧΥΤΑ Πάφου ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, ενημερώνει τον οργανισμό ότι η νομοθεσία «προνοεί επαρκώς για τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του Συμβουλίου, εν τη απουσία του Προέδρου του, μέσω της άσκησης αρμοδιοτήτων από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου». Το ερώτημα είχε γίνει με αφορμή το γεγονός ότι ο Φαίδωνας Φαίδωνος από τις 5/2/26 τελεί εν αργία για ποινική διερεύνηση σε βάρος του.