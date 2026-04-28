Ανοικτή οικονομική πληγή ύψους €400.000 φαίνεται να προκύπτει για τον Δήμο Πάφου. Αυτή η τρύπα αφορά οφειλές που χρονολογούνται και έχουν να κάνουν με τον ΧΥΤΑ επαρχίας Πάφου.

Ωστόσο, η είδηση στην προκειμένη δεν είναι μόνο η υπό συζήτηση οφειλή, αλλά το γεγονός ότι το ύψος της επηρεάζει άμεσα την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Πάφου, καθώς δεν υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η άμεση καταβολή του ποσού.

Το ζήτημα προέκυψε μόλις στα τέλη της περασμένης εβδομάδας όταν ο δημαρχεύων, Άγγελος Ονησιφόρου, ενημερώθηκε για την ύπαρξη αυτής της οφειλής και ότι αυτή πρέπει να καταβληθεί αμέσως ώστε να μην επηρεαστεί η λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων.

Η ενημέρωση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προήλθε από τον ΕΟΑ Πάφου που μετά και την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει και τη διεύθυνση του ΧΥΤΑ της επαρχίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, ο κ. Ονησιφόρου φέρεται να είχε επικοινωνία με τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, προκειμένου να τον ενημερώσει για την εν λόγω οφειλή.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι χθες ο δημαρχεύων συνέταξε κι απέστειλε επιστολή προς τον Γενικό Ελεγκτή αιτούμενος όπως η υπηρεσία του τελευταίου διεξάγει έλεγχο για να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες προέκυψε η οφειλή.

Όπως πληροφορείται η εφημερίδα μας, ο δημαρχεύων ζητώντας να ενημερωθεί ακριβώς την προέλευση της οφειλής, έλαβε απάντηση ότι αυτή τοποθετείται χρονικά την περασμένη 10ετία και έχει να κάνει με την Helector και δικαστικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από πλευράς της.

Αυτή η παράμετρος περί συσχέτισης της οφειλής με την Helector καταγράφεται, όπως πληροφορούμαστε και στην επιστολή προς τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

Να σημειωθεί ότι επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου του ΧΥΤΑ Πάφου ήταν ο εν αργία πλέον δήμαρχος, Φαίδωνας Φαίδωνος. Όταν ο τελευταίος τέθηκε σε αργία στις αρχές του τρέχοντος έτους, ο ΕΟΑ Πάφου και το διοικητικό συμβούλιο του ΧΥΤΑ, οργανισμοί στους οποίους μετείχε και προήδρευε, αντιστοίχως, ο κ. Φαίδωνος, ζήτησαν γνωμάτευση από το Υπουργείο Εσωτερικών, κατά πόσο μπορεί να τον αντικαθιστά ο δημαρχεύων, Άγγελος Ονησιφόρου.

Το Υπουργείο Εσωτερικών είχε ανάψει πράσινο σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση στον ΕΟΑ Πάφου, ωστόσο, εκκρεμεί το θέμα απάντησης σε ό,τι αφορά το διοικητικό συμβούλιο του ΧΥΤΑ.

Θυμίζουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για οικονομικά ζητήματα του Δήμου Πάφου. Κλιμάκιο της Ελεγκτικής έκανε επιτόπιο έλεγχο και έλαβε στοιχεία, τα οποία τυγχάνουν της ανάλογης εξέτασης. Ο έλεγχος εστίασε στο θέμα των αντισταθμιστικών τελών του Δήμου Πάφου και στις πρακτικές που ακολουθούνταν.