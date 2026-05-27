Ο Δήμος Πάφου ανακοίνωσε την επίτευξη ενός σημαντικού ορόσημου, καθώς το Γραφείο Πολιτικών Γάμων του, έχει πλέον τελέσει 36.000 πολιτικούς γάμους. Πρόκειται για ένα ξεχωριστό επίτευγμα που αντικατοπτρίζει τη διαχρονική εμπιστοσύνη που δείχνουν χιλιάδες ζευγάρια από όλο τον κόσμο στην Πάφο, επιλέγοντάς την ως τον ιδανικό προορισμό για να ξεκινήσουν τη νέα τους κοινή ζωή, αναφέρει ανακοίνωση της δημοτικής αρχής.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η Πάφος έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς πολιτικών γάμων διεθνώς, συνδυάζοντας την απλότητα των διαδικασιών, τη φυσική ομορφιά της περιοχής, την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά και τη μοναδική φιλοξενία που προσφέρει στους επισκέπτες της, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Οι 36.000 γάμοι αντιπροσωπεύουν 36.000 μοναδικές ιστορίες αγάπης και χιλιάδες οικογένειες που επέλεξαν την Πάφο για μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής τους, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη του γαμήλιου και τουριστικού προϊόντος της πόλης.

Ο Δήμος Πάφου εκφράζει ευχαριστίες προς όλα τα ζευγάρια που τον εμπιστεύθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και προς τους λειτουργούς του Γραφείου Πολιτικών Γάμων, τους επαγγελματίες του κλάδου και όλους τους συνεργάτες που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της Πάφου ως κορυφαίου προορισμού γάμου.

Με οδηγό την εμπειρία και την επιτυχία των τελευταίων ετών, ο Δήμος Πάφου συνεχίζει να επενδύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του, με στόχο να προσφέρει σε κάθε ζευγάρι μια αξέχαστη εμπειρία, αντάξια της σημασίας της ημέρας του γάμου του, καταλήγει η ανακοίνωση.