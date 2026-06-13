Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ πρόσφατα της συμφωνίας SOFA (Status of Forces Agreement) μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Γαλλίας επιβεβαιώνει το βάθος των σχέσεων μεταξύ των δυο χωρών. Επιβεβαιώνει ακόμη τους διαχρονικά ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες.

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ για το Καθεστώς των Δυνάμεων θέτει για πρώτη φορά σε θεσμικό πλαίσιο τη φιλοξενία γαλλικών στρατευμάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη. Η Γαλλία διασφαλίζει θεσμικά την παρουσία της. Η Κύπρος με την παρουσία των γαλλικών δυνάμεων προφανώς θα αισθάνεται πιο ασφαλής. Δεν τρέφουμε ψευδαισθήσεις, πλην όμως θεωρούμε πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις συγκυρίες. Πρέπει να δημιουργούμε συνεχώς δεδομένα, που θα λειτουργήσουν υπέρ των συμφερόντων μας. Να λειτουργήσουν υπέρ κοινών συμφερόντων.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ Δημοκρατία πάντα επένδυε στη στήριξη και βοήθεια της Γαλλίας. Και το Παρίσι ήταν διαχρονικά συμπαραστάτης μας. Ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο αυτή σχέση αναβαθμίζεται συνεχώς ενώ παράλληλα υπάρχουν και βήματα εμβάθυνσης. Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις στην περιοχή δημιουργούν νέα δεδομένα και επιβάλλουν μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς. Η συνεργασία μας αυτή, που προφανώς συνδέεται και με τις εξελίξεις στην περιοχή μας, αφορά την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Γαλλία και Κύπρος ήταν και είναι παράγοντες ασφάλειας και σταθερότητας.

Η ΓΑΛΛΙΔΑ Υπουργός Άμυνας, Κατρίν Βωτρέν, που μαζί με τον Κύπριο ομόλογό της, Βασίλη Πάλμα, υπέγραψαν τη συμφωνία, ανέφερε πως «η Κύπρος αποτελεί βασική βάση για τη διεξαγωγή των στρατιωτικών μας επιχειρήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Τα λιμάνια της Λάρνακας και της Λεμεσού φιλοξενούν περίπου τριάντα γαλλικά πλοία κάθε χρόνο – 21 μέχρι στιγμής από την 1η Ιανουαρίου – και η συνεργασία μεταξύ των ναυτικών δυνάμεών μας είναι αξιέπαινη». Πρόκειται, λοιπόν, για μια συνεργασία, που αποδίδει.

ΌΠΩΣ είναι γνωστό, στις 3 Μαρτίου, το Παρίσι ανταποκρίθηκε στην έκκληση της Κυπριακής Δημοκρατίας και έστειλε μια γαλλική φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού για να υποστηρίξει την αεροπορική άμυνα του νησιού, ενώ «γαλλική αεροναυτική ομάδα, μαζί με ολλανδικές, ισπανικές και ιταλικές φρεγάτες, αναπτύχθηκε στην Ανατολική Μεσόγειο για να εξασφαλίσει την άμυνα της Κύπρου». Αυτή είναι «η απόδειξη του τι σημαίνει ευρωπαϊκή άμυνα», υπενθύμισε η Γαλλίδα αξιωματούχος.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως η Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Κύπρου-Γαλλίας, η οποία υπογράφηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στο Παρίσι από τους Προέδρους των δύο χωρών, αποδεικνύεται ότι δεν ήταν απλά ένα κείμενο. Αλλά ένας οδικός χάρτης ενίσχυσης, αναβάθμισης και εμβάθυνσης της συνεργασίας. Αυτή η συνεργασία, φαίνεται, έχει αποτέλεσμα αλλά και προοπτική.