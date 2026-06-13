Την εξόντωση του αρχηγού της συμμορίας Tren de Aragua, της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης στη Βενεζουέλα και μίας από τις ισχυρότερες στη Λατινική Αμερική, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (U.S. Southern Command ή SOUTHCOM) εξαπέλυσε αεροπορικό πλήγμα για να εξοντώσει «τον Νίνιο Γκερέρο, τον διαβόητο αρχηγό της Tren de Aragua, μιας από τις πιο αιμοδιψείς τρομοκρατικές οργανώσεις στον πλανήτη Γη».

“At my direction, the United States Southern Command delivered a swift and lethal kinetic strike to successfully execute Niño Guerrero, the infamous leader of Tren De Aragua, one of the most bloodthirsty Terrorist Organizations on Planet Earth.” – President DONALD J. TRUMP 🇺🇸 pic.twitter.com/3R5IPxhPXX June 13, 2026

Η Tren de Aragua σχηματίστηκε αρχικά στη Βενεζουέλα και επέκτεινε τη δράση της σε άλλα κράτη της Λατινικής Αμερικής – ιδίως στην Κολομβία, στο Περού και στη Χιλή. Η συμμορία, που έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική οργάνωση» από την κυβέρνηση Τραμπ, κατηγορείται μεταξύ άλλων για εμπορία ανθρώπων, απαγωγές, βιασμούς, διακίνηση ναρκωτικών και δολοφονίες.

Η στρατιωτική επιχείρηση, επεσήμανε ο Τραμπ, «συντονίστηκε στενά με τους φίλους μας στη Βενεζουέλα, με τους οποίους συνεργαζόμαστε πολύ καλά. Ως αποτέλεσμα, οι τρομοκράτες της Tren de Aragua δεν έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στη Βενεζουέλα ή οπουδήποτε αλλού».

«Θα βρούμε αυτούς τους στυγερούς δολοφόνους και βαρόνους ναρκωτικών οπουδήποτε και οποτεδήποτε, και θα τους στείλουμε στα βάθη της κολάσεως όπου ανήκουν», υποσχέθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

protothema.gr