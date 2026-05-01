Συνολικά 226 ετοιμόρροπες ή επικίνδυνες οικοδομές εντοπίζονται στην επαρχία Πάφου, με το σοβαρότερο πρόβλημα να υπάρχει στον Δήμο Πάφου. Αυτό δήλωσε στον «Φ» ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, αναφορικά με την συνεχιζόμενη εξέταση και λήψη μέτρων για το σοβαρό αυτό πρόβλημα, που ήρθε στην επιφάνεια μετά την τραγωδία στη Λεμεσό.

Ο Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης είπε ότι 70 πολυκατοικίες είχαν κηρυχθεί από τον Δήμο Πάφου ως επικίνδυνες με 10 ή 11 εξ αυτών να είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση και ήδη ο ΕΟΑ έχει λάβει μέτρα για τις τρεις από αυτές με τα πλέον επείγοντα ζητήματα ασφαλείας.

Έγιναν οι σχετικές τοιχοκολλήσεις που προειδοποιούν τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές ότι είναι επικίνδυνες και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Πριν την λήξη της προθεσμίας που δόθηκε και έληγε την Τετάρτη, ανέφερε ο κ. Πιττοκοπίτης, οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές των δύο πολυκατοικιών μας ενημέρωσαν ότι ήδη προχωρούν σε εργασίες και μέτρα αντιμετώπισης των προβλημάτων που εντοπίστηκαν ώστε να αρθεί η επικινδυνότητα των οικοδομών.

Το Τμήμα Αδειοδότησης του ΕΟΑ Πάφου μελετά τα δεδομένα που έχουν προσκομισθεί από πλευράς τους. Θα ακολουθήσει μετά την ολοκλήρωση αυτής της μελέτης, σύσκεψη με τους νομικούς μας συμβούλους για το τι μέλλει γενέσθαι, είπε.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου επεσήμανε ακόμη ότι υπάρχει επικοινωνία με την Πολιτική Άμυνα ενημερώνοντας τους ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να χρειασθεί η εκκένωση κάποιων πολυκατοικιών ώστε να είναι και αυτοί σε ετοιμότητα στο μέτρο των δυνατοτήτων και μέσων που διαθέτουν να εξεύρουν λύσεις για να μην χρειασθεί να μείνει κόσμος στον δρόμο.

Ο ΕΟΑ Πάφου είναι γενικότερα αυτή την περίοδο σε αυξημένη ετοιμότητα όσον αφορά στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν από τις επικίνδυνες οικοδομές, μετά την τραγωδία της Λεμεσού, τόνισε ο επικεφαλής του.

Προχωρούμε σε συνεργασία με το Τμήμα Αδειοδότησης του Οργανισμού και με τους νομικούς μας συμβούλους στην εφαρμογή της νομοθεσίας βάσει των εργαλείων που μας παρέχει, προκειμένου να αποφύγουμε οποιοδήποτε δυσάρεστο γεγονός, κατέληξε.