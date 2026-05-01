Πριν από τις βουλευτικές εκλογές αναμένεται να ανακοινωθεί το πόρισμα της Αστυνομίας για την πολύκροτη υπόθεση «Σάντη». Από την άλλη, σε σχέση με το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία», όλα δείχνουν ότι τα συμπεράσματα του θα τα μάθουμε μετά τις βουλευτικές εκλογές.

Ασφαλώς και πρόκειται για διαφορετικά μεγέθη ερευνών, ωστόσο δεν μπορεί να μην σημειωθεί το γεγονός ότι παρατηρείται μια διάσταση στον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα δύο πορίσματα. Για το «Κράτος Μαφία» η αίσθηση που υπάρχει είναι πως οι αρμόδιες αρχές δεν βιάζονται να ανακοινώσουν το αποτέλεσμα ώστε οι πολίτες να έχουν όλα τα δεδομένα ενώπιον τους πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Για την υπόθεση «Σάντη» όμως, διαπιστώνεται μια ξεχωριστή σπουδή ώστε να χυθεί άπλετο φως το συντομότερο δυνατό.

Πολύ ορθά επικρατεί αναβρασμός στην δεύτερη περίπτωση ώστε να υπάρχει αποτέλεσμα πριν τις εκλογές. Για να είμαστε όμως δίκαιοι, αυτό θα έπρεπε να ισχύει και για την πρώτη.

ΕΜ