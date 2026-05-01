Η νέα απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εκδόθηκε στις 28 Απριλίου 2026, ήρθε να επιβεβαιώσει τους χειρότερους φόβους του κτηνοτροφικού κόσμου. Η παράταση των περιοριστικών μέτρων μέχρι τις 15 Ιουνίου 2026 κρατά την αγορά σε ομηρία, την ώρα που ο αφθώδης πυρετός δείχνει να κερδίζει έδαφος παρά τις μέχρι τώρα προσπάθειες αναχαίτισής του.

Παρά τις οδηγίες και τις αυστηρές ζώνες επιτήρησης που επιβλήθηκαν από τις Βρυξέλλες, η επιδημιολογική εικόνα παραμένει ζοφερή. Μέσα σε μόλις δύο μήνες, ο απολογισμός είναι δραματικός με 108 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε κτηνοτροφικές μονάδες, με περισσότερες από 65.000 θανατώσεις ζώων μέχρι στιγμής.

Η Κομισιόν ξεκαθαρίζει πως ο δρόμος για την επιστροφή στην κανονικότητα του εμπορίου θα είναι μακρύς και επίπονος. Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, η διεξαγωγή εμπορίου ζώων και ζωικών προϊόντων χωρίς περιορισμούς προϋποθέτει τη συμπλήρωση τριών μηνών από τη θανάτωση ή τη σφαγή του τελευταίου εμβολιασμένου ζώου. Ο όρος αυτός ουσιαστικά κλειδώνει τις εξαγωγές για μεγάλο χρονικό διάστημα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη βιωσιμότητα εκατοντάδων μονάδων.

Οι αποφάσεις των Βρυξελλών προσφέρουν το πλαίσιο, αλλά οι αριθμοί των κρουσμάτων και των θανατώσεων αποδεικνύουν ότι η μάχη κρίνεται στο πεδίο. Αν τα νέα εθνικά μέτρα δεν αποδειχθούν αποτελεσματικότερα των προηγούμενων, η 15η Ιουνίου μπορεί να μην είναι το τέλος του περιορισμού, αλλά η αρχή ενός ακόμα πιο δύσκολου καλοκαιριού.

Α.Ν.