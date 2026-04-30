Η εμφάνιση τριών νέων κρουσμάτων αφθώδους πυρετού χθες στην Αθηένου, μια περιοχή που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της κυπριακής κτηνοτροφίας, έθεσε σε συναγερμό τους υπόλοιπους κτηνοτρόφους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Σημειώνεται ότι μετά την εμφάνιση αφθώδους πυρετού στις κατεχόμενες περιοχές τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Δήμος Αθηένου σε στενή συνεργασία με τους τοπικούς κτηνοτρόφους είχαν καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για τη θωράκιση της περιοχής και την αποτροπή της εξάπλωσης της νόσου.

Στην ευρύτερη περιοχή της Αθηένου είχαν δημιουργηθεί εφτά σημεία απολύμανσης, ενώ είχαν κλείσει όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι που οδηγούν στην κτηνοτροφική περιοχή. Στην περιοχή δραστηριοποιούνται 30 κτηνοτροφικά υποστατικά, με 15.000 περίπου αγελάδες και άλλες 20.000 αιγοπρόβατα. Τα τρία νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού εντοπίστηκαν σε μονάδες αιγοπροβάτων, συνολικής δυναμικότητας 2.500 ζώων.

Μέχρι χθες το εργαστήριο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών έχει επιβεβαιώσει 108 μολυσμένες μονάδες. Συγκεκριμένα, 13 μονάδες βοοειδών (9 μονάδες στη Λάρνακα και 4 μονάδες στη Λευκωσία), 92 μονάδες αιγοπροβάτων (67 μονάδες στη Λάρνακα και 25 μονάδες στη Λευκωσία) και 3 χοιροτροφικές μονάδες στη δυτική Λευκωσία.

Οι αριθμοί των ζώων στις μολυσμένες μονάδες αναλογούν στο 9.5% του συνολικού αριθμού ενήλικων αιγοπροβάτων, 2,8% του συνολικού αριθμού των βοοειδών και περίπου στο 7,89% του συνολικού αριθμού των χοίρων.

Σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, συνεχίζονται εντατικές δειγματοληψίες σε όλες τις μονάδες εντός των μολυσμένων περιοχών Λευκωσίας και Λάρνακας, γι’ αυτό και οι αριθμοί των κρουσμάτων έχουν αυξηθεί αυτές τις μέρες, γεγονός αναμενόμενο. Να σημειωθεί πως, παράλληλα έχει αυξηθεί και ο αριθμός των μονάδων με αρνητικά εργαστηριακά αποτελέσματα μέσα στις μολυσμένες περιοχές.

Μέχρι χθες είχαν θανατωθεί 38.927 αιγοπρόβατα και 2.247 βοοειδή. Στον τομέα της χοιροτροφίας, έχει ολοκληρωθεί η θανάτωση 16.644 χοίρων σε δύο μονάδες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για ακόμη 7.839 χοίρους σε τρίτη μονάδα, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί την 1η Μαΐου.

Η δεύτερη φάση του εμβολιασμού για τα βοοειδή έχει φτάσει στο 81%, ενώ στα αιγοπρόβατα η κάλυψη είναι στο 64% του συνολικού ζωικού πληθυσμού. Στην Επαρχία Αμμοχώστου έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός στο σύνολο των μονάδων βοοειδών και αιγοπροβάτων, στην Επαρχία Λάρνακας, ο εμβολιασμός των βοοειδών έχει ολοκληρωθεί, ενώ απομένει ένα 1,5% στις μονάδες αιγοπροβάτων για την πλήρη κάλυψη. Στην Επαρχία Λευκωσίας, το ποσοστό ολοκλήρωσης είναι 84% στα βοοειδή και 69% στα αιγοπρόβατα. Όσον αφορά τα χοιροστάσια, το σύνολο των χοιροστασίων που βρίσκονται εντός των ζωνών περιορισμού (μέχρι τα 10 km από τα κρούσματα) είναι 21 μονάδες (19 μονάδες στη Λάρνακα και 2 στη Λευκωσία). Όλες οι μονάδες έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον τον πρώτο εμβολιασμό ενώ 4 μονάδες (στις ζώνες περιορισμού της Επαρχίας Λάρνακας) έχουν επανεμβολιαστεί και με δεύτερο εμβολιασμό. Η δεύτερη δόση των μονάδων που έχουν λάβει τη πρώτη δόση εμβολίου σε παγκύπρια βάση, ολοκληρώνονται μέχρι τις 20 Μαΐου 2026.

Όσον αφορά τις κόκκινες αγελάδες και τα παχύουρα πρόβατα στη Λάρνακα που βρέθηκαν θετικά στον ιό του αφθώδους πυρετού, η απόφαση για οποιαδήποτε παρέκκλιση θα ληφθεί στη βάση τεκμηρίωσης της καθαροαιμίας τους σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας και αφού ληφθεί υπόψη το ποσοστό που αυτά αποτελούν στο συνολικό πληθυσμό των ντόπιων φυλών. Επίσης, θα εκτιμηθεί ο κίνδυνος ή το όφελος που θα προκύψει από τυχόν απόφαση διατήρησης ή θανάτωσης τους.

Σημειώνεται ότι στις 28 Απριλίου εκδόθηκε νέα απόφαση από την ΕΕ που αφορά τα περιοριστικά μέτρα για τον αφθώδη πυρετό και οι απαγορεύσεις παρατείνονται μέχρι τις 15/06/2026. Στην απόφαση επίσης αναφέρεται πως για να διεξάγεται χωρίς περιορισμούς το εμπόριο ζώων και ζωικών προϊόντων θα πρέπει είτε να περάσουν 3 μήνες μετά τη θανάτωση ή τη σφαγή του τελευταίου εμβολιασμένου ζώου.