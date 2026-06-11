Η ραγδαία εξάπλωση του αφθώδους πυρετού σε Λάρνακα, Λευκωσία και Λεμεσό ενεργοποιεί αυστηρά αντανακλαστικά στις Βρυξέλλες. Με χθεσινή απόφαση η Κύπρος θα βρίσκεται σε καραντίνα μέχρι την 1η Αυγούστου 2026.

Η νέα απόφαση, η οποία τροποποιεί την προηγούμενη Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2026/582, καθίσταται αναγκαία λόγω της εκδήλωσης νέων κρουσμάτων. Νέες εστίες ανιχνεύθηκαν τόσο εντός όσο και εκτός των ήδη καθορισμένων ζωνών προστασίας και επιτήρησης σε Λάρνακα και Λευκωσία, με τη νόσο να επεκτείνεται πλέον και στην επαρχία Λεμεσού.

Αυτό σημαίνει ότι για τους επόμενους δύο μήνες, οι επηρεαζόμενες περιοχές θα βρίσκονται υπό καθεστώς απόλυτου ελέγχου και περιορισμού των μετακινήσεων.

Τα στοιχεία παραμένουν δραματικά. Έχουν μολυνθεί 121 μονάδες στις τρεις επαρχίες και έχουν θανατωθεί τα ζώα στις 118 από αυτές. Δεν έχουν θανατωθεί τα 405 παχύουρα πρόβατα που εντοπίστηκαν μολυσμένα στις 14 Απριλίου 2026 και οι 33 αγελάδες που εντοπίστηκαν μολυσμένες στις 8 Απριλίου 2026. Και τα δύο υποστατικά στην περιοχή Δρομολαξιάς. Σε εκκρεμότητα και η μονάδα αιγοπροβάτων με περίπου 80 ενήλικα ζώα, στο Μαμμαρί Λευκωσίας, όπου εντοπίστηκε χθες θετική και ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τάχιστη θανάτωση.

Α.Ν.