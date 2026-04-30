Τα τελευταία χρόνια, τα social media έχουν γεμίσει με προτάσεις για «βραδινά ροφήματα» που υποτίθεται ότι μειώνουν τα επίπεδα κορτιζόλης και συμβάλλουν σε έναν πιο ποιοτικό ύπνο. Ωστόσο, τίθεται το ερώτημα πόσες από αυτές τις viral επιλογές έχουν πραγματικά αποτέλεσμα.

Όπως λέει στο Hola η Estefanía Mata de las Heras, ολιστική διατροφολόγος και εξειδικευμένη στην παραδοσιακή κινέζικη ιατρική, η σχέση μεταξύ πέψης, χαλάρωσης και κορτιζόλης είναι καθοριστική: Οτιδήποτε βοηθά την πέψη μπορεί να προάγει την ξεκούραση – με τη σειρά της, η καλύτερη ξεκούραση βοηθά φυσικά στη ρύθμιση των επιπέδων κορτιζόλης. Με βάση αυτό, αξιολογεί ποια δημοφιλή βραδινά ροφήματα είναι πράγματι ευεργετικά – και ποια είναι καλύτερα να αποφεύγονται.

Τι να αποφύγετε πριν τον ύπνο

Δεν είναι όλα τα ροφήματα ωφέλιμα πριν τον ύπνο. Μερικά μπορεί, μάλιστα, να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα:

➤ Νερό με λεμόνι: Αν και τα εσπεριδοειδή έχουν συνδεθεί με τη χαλάρωση, το λεμόνι μπορεί να ερεθίσει το πεπτικό σύστημα, γεγονός που το καθιστά ακατάλληλο πριν τον ύπνο.

➤ «Χρυσό γάλα» (αφεψήματα με κουρκούμη ή κανέλα): Αυτά τα ροφήματα έχουν θερμογόνο (θερμαντική και διεγερτική) δράση, η οποία μπορεί να ενεργοποιήσει τον οργανισμό, αντί να τον προετοιμάσει για ύπνο.

➤ Φυτικά ροφήματα με βάση τη σόγια: Εάν η σόγια προκαλεί φούσκωμα ή δυσπεψία, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα του ύπνου.

➤ Ροφήματα με βάση το κακάο (για ευαίσθητα άτομα): Το κακάο μπορεί να έχει διεγερτική δράση, ιδίως για όσους είναι ευαίσθητοι στα φυσικά συστατικά του.

➤ Μαγνήσιο (σε μορφή κιτρικού ή ανθρακικού άλατος): Αυτές οι μορφές μαγνησίου μπορούν να λειτουργήσουν ως καθαρτικά και ενδέχεται να διαταράξουν τον ύπνο. Η δρ. Mata σημειώνει ότι το διγλυκινικό μαγνήσιο αποτελεί καλύτερη επιλογή για χαλάρωση, αν και οι μορφές σε σκόνη μπορεί να έχουν δυσάρεστη γεύση.

Τι θα σας βοηθήσει

Για όσους επιδιώκουν καλύτερη ξεκούραση, οι παρακάτω επιλογές συνάδουν περισσότερο με τους φυσικούς ρυθμούς του σώματος.

➥ Ζεστό νερό ή γάλα αμυγδάλου: Απλά, ανακουφιστικά και αποτελεσματικά – υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλούν πεπτικές ενοχλήσεις.

➥ Χαμομήλι: Μια κλασική επιλογή για χαλάρωση. Για επιπλέον οφέλη, μπορεί να συνδυαστεί με μέντα ή βιολογικά εσπεριδοειδή (εκτός από το λεμόνι).

➥ Μελισσόχορτο: Εκτιμάται ιδιαίτερα για τα οφέλη του στο πεπτικό σύστημα, τα οποία συμβάλλουν έμμεσα σ’ έναν καλύτερο ύπνο.

➥ Δυόσμος: Αναζωογονητικό και καταπραϋντικό για το πεπτικό σύστημα.

➥ Λεβάντα: Μία από τις πιο δημοφιλείς συνιστώμενες επιλογές. Η δρ. Mata προτείνει να απολαύσετε ένα φλιτζάνι μόλις φτάσετε στο σπίτι κι άλλο ένα πριν τον ύπνο. Συνδυάζεται ιδιαίτερα καλά με το πορτοκάλι.

➥ Βαλεριάνα ή πασιφλόρα: Αυτά τα βότανα είναι γνωστά για τις ηρεμιστικές τους ιδιότητες και μπορούν να συνδυαστούν με λεβάντα για ενισχυμένα αποτελέσματα.

Αποτελεσματικοί συνδυασμοί βοτάνων

Μερικές φορές, ο συνδυασμός συστατικών ενισχύει τα οφέλη τους:

Μελισσόχορτο + μέντα + βιολογικό πορτοκάλι

Λεβάντα μόνη της ή με πορτοκάλι

Ζεστό γάλα αμυγδάλου με μια πινελιά μέλι

Μια εξατομικευμένη προσέγγιση για καλύτερο ύπνο

Τελικά, δεν υπάρχει μια λύση που να ταιριάζει σε όλους. Όπως τονίζει η Estefanía Mata de las Heras, η διατροφή και η ευεξία πρέπει να είναι εξατομικευμένες. Αυτό που λειτουργεί για τον έναν μπορεί να μην λειτουργεί για τον άλλον – ή να έχει διαφορετικά αποτελέσματα ακόμη και στον ίδιο άνθρωπο σε διαφορετική χρονική στιγμή.

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα; Επιλέξτε ροφήματα που σας προσφέρουν άνεση, ζεστασιά και ευχάριστη αίσθηση. Η ενίσχυση της πέψης και της χαλάρωσης δημιουργεί φυσικά τις προϋποθέσεις για καλύτερο ύπνο – και πιο υγιή επίπεδα κορτιζόλης.