Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι παιδίατροι για την πρόληψη μεταδοτικών, λοιμωδών νοσημάτων με το υπουργείο Υγείας, να τονίζει ότι «ο εμβολιασμός είναι πράξη κοινωνικής ευθύνης».

Τα ποσοστά της Κύπρου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δόθηκαν στη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης του υπουργείου Υγείας με την ευκαιρία της εβδομάδας εμβολιασμών, παρουσιάζονται ψηλά και σε κάποιες περιπτώσεις πολύ ψηλά. Ωστόσο, όπως τονίστηκε, η μετακίνηση πληθυσμών, η μετανάστευση και η κάθοδος στην Κύπρο ανθρώπων που προέρχονται από χώρες με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη ή στις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα για εμβολιασμούς, ενέχει κινδύνους για την ασφάλεια των βρεφών, που δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί και των ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, υπογραμμίστηκε η ανάγκη εύκολης πρόσβασης και των ανθρώπων αυτών στους εμβολιασμούς.

Σε ό,τι αφορά την ιλαρά, η εμβολιαστική κάλυψη στην Κύπρο ήταν το 2024 στο 97%

Για τον πνευμονιόκοκκο το ποσοστό έφθασε το 2025 το 78,56%

Για την ηπατίτιδα Α βρισκόταν στο 90,65%

Για την ανεμοβλογιά ήταν στο 90,48%

Τα ποσοστά αυτά, όπως αναφέρθηκε στη δημοσιογραφική διάσκεψη, είναι ψηλά, ωστόσο καταδεικνύουν την ανάγκη για διαρκή προσπάθεια, έγκαιρη, σωστή και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση των πολιτών.

Στην τοποθέτηση του ο υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, τόνισε τη σημασία της πρόληψης, σημειώνοντας ότι «η εβδομάδα αυτή αποτελεί και ευκαιρία για διάλογο με τους πολίτες».

Τα επιτεύγματα των τελευταίων δεκαετιών και η εξάλειψη λοιμωδών νοσημάτων, πρόσθεσε, «σε συνδυασμό με άλλες παρεμβάσεις πρόληψης, συνεχή αξιολόγηση και επικαιροποίηση του εμβολιαστικού σχήματος, αποτελεί σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας».

Η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του υπουργείου Υγείας Ελισάβετ Κωνσταντίνου χαρακτήρισε τα εμβόλια τον «ακρογωνιαίο λίθο στον τομέα της Υγείας», λέγοντας ότι το μήνυμα της φετινής εβδομάδας εμβολιασμών «Για κάθε γενιά τα εμβόλια λειτουργούν», καταδεικνύει ότι «η απόφαση για εμβολιασμό δεν αφορά μόνο αριθμούς και στατιστικές αλλά ανθρώπους, οικογένειες που προστατεύονται, άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και άτομα που λόγω διαφόρων προβλημάτων υγείας δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Ο εμβολιασμός δεν είναι ζήτημα επιστημονικής προόδου μόνο, είναι και ζήτημα κοινωνικής ευθύνης».

Ο πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου Μιχάλης Αναστασιάδης, αναφέρθηκε στα εκατοντάδες νέα περιστατικά ιλαράς και τα δεκάδες χιλιάδες περιστατικά κοκκύτη που καταγράφηκαν τον περασμένο χρόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τονίζοντας την ανάγκη για εμβολιασμό και των μεταναστών και προσφύγων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. «Και αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται προστασία και σίγουρα πρέπει να προστατευθούν και τα άτομα που δεν μπορούν να εμβολιαστούν, τα βρέφη που δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί κ.α.».