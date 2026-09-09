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Τα πρώτα σημάδια αύξησης της δραστηριότητας των λοιμώξεων του χειμώνα άρχισαν να καταγράφονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την τελευταία αναφορά του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC) να δίνει σαφείς ενδείξεις.

Την ίδια ώρα, Ευρώπη και Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καλούν ήδη τα κράτη σε προώθηση των διαδικασιών προετοιμασίας για την προστασία των πολιτών τους, με την Κύπρο να έχει αρχίσει την παραλαβή ή να αναμένει την παραλαβή δεκάδων χιλιάδων εμβολίων κατά της γρίπης και του κορωνοϊού τις επόμενες εβδομάδες.

Όπως μάλιστα πληροφορούμαστε, το Υπουργείο Υγείας αναμένει εντός Οκτωβρίου την παραλαβή 170.000 εμβολίων κατά της γρίπης, ενώ έχει ήδη παραλάβει τις πρώτες παρτίδες από την παραγγελία των 125.000 εμβολίων κατά του κορωνοϊού, στην οποία είχε προβεί το προηγούμενο διάστημα.

Συνολικά στην Κύπρο, τους επόμενους μήνες, θα φθάσουν 112.722 δοσεις για ενήλικες και 11.550 δόσεις για παιδιά.

Παράλληλα, χθες, το Υπουργείο Υγείας μέσω επιστολής του που διανεμήθηκε από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας προχώρησε σε συστάσεις προς τους γιατρούς για τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό, υπενθυμίζοντας για τη δυνατότητα χορήγησης εμβολίου, αλλά και μονοκλώνικου αντισώματος σε εγκύους και παιδιά.

Όπως αναφέρει στην επιστολή του προς τους γιατρούς το Υπουργείο, «το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον εμβολιασμό εγκύων με το εμβόλιο Abrysvo και τη χορήγηση του μονοκλωνικού αντισώματος nirsevimab (Beyfortus) σε νεογνά, βρέφη και παιδιά που πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια».

Όπως πληροφορούμαστε, αποθέματα για την κάλυψη των αναγκών εγκύων και παιδιών, βρίσκονται ήδη στη διάθεση των γιατρών.

Σε ό,τι αφορά την επιδημιολογική εικόνα στην υπόλοιπη Ε.Ε, καταγράφονται αυξήσεις στις εργαστηριακές ανιχνεύσεις του SARS-CoV-2 και της γρίπης.

Η μεταβολή, όπως επισημαίνεται, δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη έχει εισέλθει ήδη σε περίοδο μεγάλης έξαρσης. Λειτουργεί, ωστόσο, ως η πρώτη προειδοποίηση ότι οι αναπνευστικοί ιοί αρχίζουν σταδιακά να επανέρχονται, πριν ακόμη πέσει αισθητά η θερμοκρασία και αυξηθεί η παραμονή των πολιτών σε κλειστούς χώρους.

Η σύγκριση των δύο τελευταίων εβδομάδων επιτήρησης αποτυπώνει καθαρότερα την αλλαγή.

Στα δείγματα ασθενών που προσήλθαν στην πρωτοβάθμια φροντίδα με γριπώδη συνδρομή ή συμπτώματα οξείας λοίμωξης του αναπνευστικού, η θετικότητα για τη γρίπη αυξήθηκε από 2,8% την 34η εβδομάδα σε 5,8% την 35η εβδομάδα του έτους.

Την ίδια περίοδο, η θετικότητα για τον SARS-CoV-2 ανέβηκε από 7,7% σε 12%. Για τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό, γνωστό ως RSV, παρέμεινε στο 0%, γεγονός που καταδεικνύει ότι η δραστηριότητά του εξακολουθεί να βρίσκεται στα αναμενόμενα μεσοεποχικά επίπεδα.

Ανοδική μεταβολή καταγράφηκε και στα νοσοκομειακά δείγματα ασθενών με σοβαρή οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού.

Η θετικότητα για τη γρίπη αυξήθηκε από 1% σε 2,2%, ενώ για τον κορωνοϊό από 2,4% σε 3,7%. Για τον RSV το ποσοστό μετακινήθηκε από 0,2% σε 0,4%, παραμένοντας πάντως εξαιρετικά χαμηλό.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή επιτήρηση, οι περισσότερες ανιχνεύσεις αναπνευστικών ιών στη δευτεροβάθμια φροντίδα, αφορούν άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Πρόκειται για την ηλικιακή ομάδα που, μαζί με τους ανοσοκατεσταλμένους και τους ασθενείς με χρόνια νοσήματα, διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης και επιπλοκών.

Όπως σημειώνει το αρμόδιο Ευρωπαϊκό Κέντρο, τα πρώτα στοιχεία ενισχύουν την ανάγκη να αρχίσει εγκαίρως η προετοιμασία των συστημάτων υγείας και των πολιτών.