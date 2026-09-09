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Αγώνα δρόμου κάνουν τουλάχιστον τέσσερις φορές κάθε μήνα στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας προκειμένου να εξασφαλίσουν αεροσκάφη αεροκομιδής ασθενών.

Τουλάχιστον δύο φορές χρειάζεται επείγουσα αεροκομιδή αφού οι ασθενείς αντιμετωπίζουν απειλητικές για τη ζωή τους καταστάσεις και άλλες δύο φορές οι ασθενείς αντιμετωπίζουν προβλήματα που χρήζουν επείγουσας και ταχείας ανταπόκρισης.

Την ίδια ώρα και βάσει καταγεγραμμένων στοιχείων, η μεταφορά ενός ασθενούς, με αγορά υπηρεσιών από ξένες εταιρείες αεροκομιδής, στο νοσηλευτήριο του εξωτερικού που θα τον εξυπηρετήσει, μπορεί να διαρκέσει, βάσει καταγεγραμμένων δεδομένων, μέχρι και 15 ώρες, χρονικό διάστημα το οποίο, σε κάποιες περιπτώσεις, ξεπερνά ή ξεπερνά κατά πολύ, τα ιατρικώς επιτρεπτά χρονοδιαγράμματα.

Και οι ανάγκες δεν σταματούν στα απειλητικά για τη ζωή ή τα επείγοντα περιστατικά, αφού, συνολικά, κάθε μήνα προκύπτουν δέκα περιστατικά κατά τα οποία ασθενείς πρέπει να μεταφερθούν σε νοσοκομεία του εξωτερικού με αεροσκάφη αεροκομιδής καθώς η κατάσταση της υγείας τους δεν επιτρέπει να ταξιδέψουν σε εμπορικές πτήσεις.

Τα δεδομένα έχουν ήδη καταγραφεί, ενώ Πρόεδρος της Δημοκρατίας και υπουργός Υγείας, πραγματοποίησαν συναντήσεις με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων που, ενόψει και της επικείμενης λειτουργίας του Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων, καλείται να προωθήσει τις απαραίτητες μελέτες και διαδικασίες που θα οδηγήσουν εντέλει, στην αγορά κρατικού αεροσκάφους αεροκομιδής ασθενών στο εξωτερικό.

Δεν αποκλείεται μάλιστα, το απαραίτητο κονδύλι να απορροφηθεί από τα χρήματα που η Κύπρος θα λάβει μέσω του Ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για τα έτη 2028-2035 με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου να έχει λάβει τη σχετική ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά τη μεταξύ τους συνάντηση την περασμένη εβδομάδα.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, φέρεται να ανέφερε παράλληλα στους εκπροσώπους των οργανωμένων ασθενών, ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συναντήσεις και αναμένονται σχετικές προτάσεις προκειμένου το ζήτημα να συζητηθεί για να προωθηθεί εντός του 2027.

100 περιστατικά σε δέκα μήνες

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα από τον ΟΑΥ δεδομένα, τους πρώτους δέκα μήνες εφαρμογής του προγράμματος αποστολής ασθενών στο εξωτερικό από τον Οργανισμό, χρειάστηκε η αγορά υπηρεσιών αεροσκάφους αεροκομιδής ασθενών σε 100 περιπτώσεις. Εκτιμάται ότι μέχρι τον Οκτώβριο οπόταν και θα συμπληρωθεί ένα έτος λειτουργίας του προγράμματος, ο αριθμός θα φθάσει τα 120 περιστατικά.

Από τα 100 περιστατικά, τα 23 ανήκαν στην κατηγορία «απειλητικά για τη ζωή» και τα 25 στην κατηγορία «επείγοντα». Δηλαδή, περίπου τέσσερα στα δέκα περιστατικά κάθε μήνα χρήζουν άμεσης κινητοποίησης.

Βάσει των δεδομένων σήμερα, από τη στιγμή που ο ΟΑΥ θα αποταθεί στις εταιρείες αεροκομιδής, που εδρεύουν όλες σε άλλες χώρες, χρειάζονται 3-4 ώρες μόνο για την ετοιμασία του αεροσκάφους τη σύσταση ομάδας επαγγελματιών και την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών πτήσης, ενώ για να φθάσει ο ασθενής στον προορισμό του χρειάζονται συνολικά 12-15 ώρες. Το κόστος για τον ΟΑΥ για τη συγκεκριμένη υπηρεσία υπολογίζεται στα €2,6 εκατ. κατ’ έτος.

ΟΣΑΚ: «Δεν μπορούμε να χάσουμε άλλο χρόνο»

«Είναι διαχρονική θέση της ΟΣΑΚ ότι ο φορέας ασθενοφόρων πρέπει να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες αεροκομιδής ασθενών στο εξωτερικό. Είμαστε νησί και, ως εκ τούτου, επιβάλλεται να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε μόνοι μας τις ανάγκες μας και να μην εξαρτόμαστε από εταιρείες και φορείς που εδρεύουν στο εξωτερικό», ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος της ΟΣΑΚ, Μίλτος Μιλτιάδους.

«Πρέπει ως κράτος», είπε, «να είμαστε σε θέση να ανταποκρινόμαστε και στα επείγοντα και στα πολύ επείγοντα περιστατικά με ταχύτητα και οι χρόνοι που στην πράξη καταγράφονται κάθε άλλο παρά εκπληρώνουν αυτό τον σκοπό. Να θυμίσουμε το περιστατικό με τον ασθενή που χρειαζόταν μεταμόσχευση και λόγω αποστάσεων έχασε την ευκαιρία και είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι κάθε φορά που προκύπτει ένα επείγον περιστατικό με ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα για ιατρικούς λόγους, τόσο ο ΟΑΥ όσο και ο ασθενής και η οικογένεια του ζουν μια τεράστια αγωνία μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αφού στην κυριολεξία δίνουν μάχη με τον χρόνο».

Περαιτέρω, πρόσθεσε, «ως ΟΣΑΚ είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι βάσει των υπολογισμών που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα, το κόστος λειτουργίας μιας τέτοιας υποδομής είναι τέτοιο που δεν θα έπρεπε καν να μας απασχολεί ως κράτος αφού δεν ξεπερνά κατά πολύ το ποσό που σήμερα δαπανάται για την αγορά υπηρεσιών. Άλλωστε, τίποτα δεν μπορεί να μετρηθεί όταν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινες ζωές».

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος της ΟΣΑΚ ανέφερε πως «αναμένουμε ότι η συζήτηση επί του θέματος θα προωθηθεί με τον νέο χρόνο, όπως μας αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην πρόσφατη μας συνάντηση».