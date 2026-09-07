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Περισσότερα από 11.000 περιστατικά εξυπηρετήθηκαν κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 120 περιστατικά ημερησίως.

Η αυξημένη προσέλευση κατά τους θερινούς μήνες συνδέεται και με τη σημαντική αύξηση του πληθυσμού στην επαρχία Αμμοχώστου, λόγω της τουριστικής περιόδου. Το ΤΑΕΠ λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο, χωρίς ραντεβού και χωρίς αποκλεισμό περιστατικών, εξυπηρετώντας κάθε πολίτη που χρειάζεται επείγουσα ιατρική φροντίδα.

Κατά τις ώρες αιχμής, η αυξημένη προσέλευση ενδέχεται να προκαλέσει αναμονή. Η σειρά με την οποία εξετάζονται οι ασθενείς, ωστόσο, καθορίζεται από τη διαδικασία της διαλογής (triage), δηλαδή από τη σοβαρότητα και τον βαθμό επείγοντος κάθε περιστατικού και όχι από την ώρα άφιξης.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι περιστατικά που απειλούν άμεσα τη ζωή ή την υγεία, όπως ένα έμφραγμα ή ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, αντιμετωπίζονται κατά προτεραιότητα.

Αυτό σημαίνει παράλληλα ότι ασθενείς με λιγότερο επείγοντα προβλήματα ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένουν περισσότερο. Η αναμονή αποτελεί πραγματική ταλαιπωρία για τον ασθενή και τους συνοδούς του και το γεγονός αυτό αναγνωρίζεται.

Κατά τη φετινή θερινή περίοδο εφαρμόστηκαν πρόσθετα μέτρα με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη διαχείριση της αυξημένης προσέλευσης.

Συγκεκριμένα, λειτούργησε Ιατρείο Ταχείας Διακίνησης Ασθενών, με επιπλέον ιατρό και νοσηλευτή κατά τις ώρες αιχμής, για περιστατικά που μπορούν να αξιολογηθούν και να αντιμετωπιστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, λειτούργησε Θάλαμος Βραχείας Νοσηλείας, για ασθενείς που χρειάζονται ολιγόωρη παρακολούθηση και επανεκτίμηση πριν από την απόφαση για εξιτήριο και ενισχύθηκε η στελέχωση του ΤΑΕΠ σε όλες τις βάρδιες κατά την περίοδο αυξημένης ζήτησης.

Τα μέτρα αυτά εντάσσονται στη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της ροής των ασθενών, χωρίς να επηρεάζεται η προτεραιοποίηση των πραγματικά επειγόντων περιστατικών.

Οι ανάγκες του ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου για την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο αξιολογούνται ήδη, με βάση τα πραγματικά δεδομένα της φετινής λειτουργίας και την εμπειρία που αποκτήθηκε.

Πίσω από κάθε βάρδια βρίσκονται γιατροί, νοσηλευτές και άλλο προσωπικό, οι οποίοι εργάζονται σε συνθήκες ιδιαίτερα αυξημένης πίεσης, πολλές φορές σε δωδεκάωρες βάρδιες, αντιμετωπίζοντας καθημερινά έναν απρόβλεπτο αριθμό και διαφορετικού βαθμού σοβαρότητας περιστατικών.

Ο ΟΚΥπΥ αναγνωρίζει τόσο τις ανάγκες των ασθενών όσο και την προσπάθεια του προσωπικού και συνεχίζει να αξιολογεί τρόπους ενίσχυσης των υπηρεσιών υγείας, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου η ζήτηση αυξάνεται σημαντικά κατά τους θερινούς μήνες. Το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπως και κάθε νοσηλευτήριο του ΟΚΥπΥ, αποτελεί το δίκτυ ασφαλείας υγείας της χώρας και παραμένει διαθέσιμο κάθε ημέρα και κάθε νύχτα, για κάθε άνθρωπο που χρειάζεται φροντίδα