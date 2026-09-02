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Συγκεκριμένα μέτρα και σαφή χρονοδιαγράμματα έθεσαν οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη που συγκάλεσε ο υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, με στόχο τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των περιστατικών βίας κατά επαγγελματιών υγείας στα δημόσια νοσηλευτήρια.

Αστυνομία και Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, υπογράφουν μνημόνιο συναντίληψης και ετοιμάζουν κοινό πρωτόκολλο δράσης, ενώ λειτουργοί των νοσοκομείων και ειδικοί αστυφύλακες περνούν από την Αστυνομική Ακαδημία για εκπαίδευση στη διαχείριση επιθετικών συμπεριφορών, προκειμένου να αποκτήσουν γνώση τεχνικών πρόληψης και αποκλιμάκωσης, ασφαλούς αντίδρασης αλλά και ενεργοποίησης του προσωπικού ασφαλείας των νοσοκομείων και της Αστυνομίας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΟΚΥπΥ, των συντεχνιών των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία και εκπρόσωποι της Αστυνομίας με αφορμή βεβαίως τα συχνά περιστατικά βίας κατά επαγγελματιών υγείας στα νοσηλευτήρια του Οργανισμού. Όπως αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, το νομικό τμήμα του ΟΚΥπΥ θα ετοιμάσει μνημόνιο συναντίληψης το οποίο θα υπογραφεί από τον Οργανισμό και την Αστυνομία σε διάστημα δύο μηνών ενώ ταυτόχρονα θα συσταθεί και ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων (Υπουργείου Υγείας, ΟΚΥπΥ, Αστυνομίας και συντεχνιών).

Η Ομάδα Εργασίας θα αναλάβει τη διενέργεια μελέτης εντός 30 ημερών με στόχο να καθοριστούν τα κρίσιμα σημεία σε κάθε δημόσιο νοσηλευτήριο, τα οποία χρήζουν αστυνομικής παρουσίας/αστυνόμευσης, ο ακριβής αριθμός ειδικών αστυφυλάκων που απαιτούνται για κάθε νοσηλευτήριο ξεχωριστά και το ωράριο εργασίας και το καθηκοντολόγιο των ειδικών αστυφυλάκων. Παράλληλα, θα καταρτιστεί κοινό πρωτόκολλο διαχείρισης περιστατικών βίας στα δημόσια νοσηλευτήρια, στο οποίο θα καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι τρόποι και τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να ληφθούν.

Ως αναγκαίες δράσεις έχουν καταγραφεί:

• Ο καθορισμός των σημείων επικινδυνότητας και η εγκατάσταση καμερών ασφαλείας (με μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων).

• Η αξιολόγηση της ανάγκης για τακτικές περιπολίες ή/και αστυνομική παρουσία στα νοσηλευτήρια.

• Η διαδικασία άμεσης ενημέρωσης και ανταπόκρισης της Αστυνομίας σε περιστατικά βίας.

Στη λίστα δράσεων περιλαμβάνεται επίσης η καταγραφή του εμπλεκόμενου προσωπικού των νοσηλευτηρίων και η κατάλληλη/ στοχευμένη εκπαίδευσή του από την Αστυνομική Ακαδημία, με έμφαση στην πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση περιστατικών βίας αλλά και η δημιουργία μηχανισμού στήριξης των θυμάτων περιστατικών βίας, μέσω κατάλληλα καταρτισμένων επαγγελματιών υγείας, με στόχο την παροχή της αναγκαίας ψυχολογικής και άλλης υποστήριξης στους επαγγελματίες υγείας, που εμπλέκονται ή επηρεάζονται από τέτοια περιστατικά.

Πέραν αυτών, ο ΟΚΥπΥ θα προχωρήσει και εσωτερικά, στα νοσηλευτήρια, σε συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις με στόχο την πρόληψη αλλά και διαχείριση βίαιων περιστατικών. Συγκεκριμένα, και όπως πληροφορούμαστε, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η εφαρμογή ελεγχόμενης πρόσβασης σε τμήματα υψηλής επικινδυνότητας στα νοσοκομεία, αξιολόγηση της επάρκειας των συστημάτων παρακολούθησης και της επάρκειας φωτισμού στους χώρους των νοσοκομείων, περιλαμβανομένων των χώρων στάθμευσης και ο καθορισμός του απαιτούμενου αριθμού ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας ανά νοσηλευτήριο με την κατάλληλη πάντοτε εκπαίδευση από την Αστυνομική Ακαδημία.

Αξίζει να αναφερθεί ότι βάσει των στοιχείων που έχουν κατατεθεί δημόσια, στο παρελθόν, από εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων, στα κρατικά νοσηλευτήρια καταγράφεται περιστατικό βίαιης συμπεριφοράς κατά επαγγελματιών υγείας κατά μέσο όρο, ανά δύο με τρεις μήνες.