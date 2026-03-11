Στους πολίτες και στους οργανωμένους ασθενείς απευθύνονται πλέον οι νοσηλευτές διαμηνύοντάς τους ότι «οι άνθρωποι που εργάζονται στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, είναι σύμμαχοι και όχι αντίπαλοί τους».

«Δεν ξέρουμε τι άλλο να κάνουμε πλέον», είπε μιλώντας στον «Φ» ο πρόεδρος του κλάδου νοσηλευτών της ΠΑΣΥΔΥ, Πρόδρομος Αργυρίδης.

«Κάθε δύο ή τρεις μήνες έχουμε κι ένα νέο περιστατικό βίας σε ΤΑΕΠ. Οι εργαζόμενοι δέχονται επιθέσεις και πολύ φοβόμαστε ότι εάν δεν δοθεί μια λύση θα έρθει η στιγμή που δεν θα μιλάμε μόνο για λεκτική βία και μικροεπιθέσεις αλλά για πολύ σοβαρότερα ζητήματα».

«Μιλήσαμε με την Αστυνομία ώστε να γίνεται πιο εντατική παρακολούθηση, αυστηροποιήθηκαν οι ποινές μέσω νομοθεσίας που ψηφίστηκε πρόσφατα, απευθυνθήκαμε στον ΟΚΥπΥ, λήφθηκαν κάποια μέτρα. Δυστυχώς η κατάσταση δεν αλλάζει».

Ο κ. Αργυρίδης, μιλούσε με αφορμή το νέο περιστατικό βίας στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, κατά το οποίο νεαρός ασθενής επιτέθηκε σε νοσηλευτή που τον εξυπηρετούσε».

«Εκείνο που μας μένει τώρα είναι να απευθυνθούμε στους πολίτες. Να τους τονίσουμε ότι είμαστε εκεί στα ΤΑΕΠ για να τους εξυπηρετήσουμε και να τους παρέχουμε την φροντίδα υγείας που χρειάζονται. Δεν είμαστε εναντίον τους και δεν πρέπει να μας βλέπουν ως αντίπαλους. Απευθυνόμαστε και στους οργανωμένους ασθενείς, την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου και ζητάμε τη στήριξή της. Ίσως η Ομοσπονδία των Ασθενών μπορεί να μας βοηθήσει στην προσπάθειά μας να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση».

Στα ΤΑΕΠ του δημοσίου παγκύπρια, είπε ο κ. Αργυρίδης, «εργάζονται συνολικά, γύρω στους 200 νοσηλευτές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί ως εργαζόμενοι ταγμένοι για την εξυπηρέτηση των ασθενών, οι επιθέσεις εναντίον τους δεν εξυπηρετούν κανένα απολύτως σκοπό».

Σε ερώτηση για το κατά πόσον υπάρχουν περιπτώσεις, που ενδεχομένως η συμπεριφορά των ίδιων των επαγγελματιών να προκαλεί τις επιθέσεις, ο κ. Αργυρίδης απάντησε ότι «εμείς εξετάζουμε και τη δική μας συμπεριφορά. Για παράδειγμα όμως στο προχθεσινό περιστατικό στη Λεμεσό δεν υπήρξε καμία πρόκληση».