Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα υπάρχει σκόνη μέχρι και την Πέμπτη.

Απόψε θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις ενώ τοπικά θα σχηματιστεί και αυξημένη χαμηλή νέφωση, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, ενδέχεται τοπικά να σχηματιστεί και αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και παροδικά τοπικά στα παράλια μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη και στα ανατολικά παράλια ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και μεμονωμένες ελαφρές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιοι ως νοτιοδυτικοί αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και αργότερα τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη και αργότερα τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο τοπικά πιθανό να σχηματιστεί αραιή ομίχλη και χαμηλή νέφωση, κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη και στα ανατολικά παράλια ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται την Παρασκευή και το Σάββατο να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές στα ορεινά.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή αναμένεται να σημειώσει πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις κανονικές για την εποχή τιμές. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ξανά άνοδος της θερμοκρασίας, για να βρεθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 3 το απόγευμα ήταν: