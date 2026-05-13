Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τον Απρίλιο 2026 καταγράφηκαν 16 ακάλυπτες επιταγές συνολικής αξίας €36.152. Οι επιταγές αυτές αφορούσαν οκτώ νομικά πρόσωπα και τρία φυσικά πρόσωπα, με βάση τον προκαταρκτικό κατάλογο που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα.

Συνολικά, 16 πρόσωπα καταχωρίστηκαν στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών (ΚΑΠ), εκ των οποίων πέντε ήταν νομικά πρόσωπα, τρία φυσικά πρόσωπα, και οκτώ φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα.

Για το πρώτο τετράμηνο του 2026, καταγράφηκαν συνολικά 59 ακάλυπτες επιταγές, αξίας €178.476, σε σύγκριση με 84 ακάλυπτες επιταγές αξίας €179.424 το ίδιο διάστημα του 2025. Επιπλέον, καταχωρίστηκαν 48 πρόσωπα στο ΚΑΠ, εκ των οποίων 19 ήταν νομικά πρόσωπα, 6 φυσικά πρόσωπα, και 23 φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα. Το πρώτο τετράμηνο του 2025, είχαν καταχωριστεί 38 πρόσωπα, εκ των οποίων 15 ήταν νομικά πρόσωπα, 7 φυσικά πρόσωπα, και 16 φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα.