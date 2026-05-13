Επιστολή προς τον Υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα, απέστειλε ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, αναφορικά με τις χαμηλές απολαβές των Κυπρίων σπουδαστών που φοιτούν στις σχολές Αξιωματικών και Υπαξιωματικών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο κ. Χρίστου, εισηγείται επίσης στο Υπουργό, όπως επαναφέρει την δωρεάν παραχώρηση τριών αεροπορικών εισιτηρίων μετ’ επιστροφής Κύπρου – Ελλάδας, κατά τις περιόδους των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του Καλοκαιριού, ώστε να στηριχθούν ουσιαστικά οι σπουδαστές και οι οικογένειές τους.

Στην επιστολή του, ο κ. Χρίστου επισημαίνει ότι το μηνιαίο επίδομα που λαμβάνουν οι Ελληνοκύπριοι σπουδαστές ανέρχεται μόλις στα 150 ευρώ, σε αντίθεση με τους Ελλαδίτες συμμαθητές τους που λαμβάνουν 650 ευρώ μηνιαίως.

Όπως αναφέρει, «το σημερινό αυξημένο κόστος ζωής στην Ελλάδα καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την επιβίωση των σπουδαστών, ιδιαίτερα για όσους αναγκάζονται να ενοικιάζουν κατοικία εκτός σχολής και να καλύπτουν επιπρόσθετα καθημερινά έξοδα».

Παράλληλα, ο κ. Χρίστου υπογραμμίζει ότι αρκετοί από τους συγκεκριμένους σπουδαστές είχαν εξασφαλίσει υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), τις οποίες απώλεσαν επιλέγοντας να φοιτήσουν σε στρατιωτικές σχολές.

Καταληκτικά, ο κ. Χρίστου εκφράζει την προσδοκία για θετική ανταπόκριση από πλευράς του Υπουργείου Άμυνας.

Εις γνώση του ΥΠΑΜ το θέμα

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, το εν λόγω ζήτημα βρίσκεται έχει εντοπιστεί και βρίσκεται εις γνώση του ΥΠΑΜ. Εξετάζονται διάφοροι τρόποι και μελετώνται προτάσεις, σε επιτρεπτά οικονομικά πλαίσια, ούτως ώστε οι σπουδαστές αυτών των σχολών να ανακουφιστούν οικονομικά.