Άλλα εφτά πρόσωπα αναζητεί η Αστυνομία σε σχέση με τα επεισόδια βίας που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα ποδοσφαίρου σάλας (futsal) που διεξήχθη στις 07/05/2026, στη Λεμεσό.

Οι νέες φωτογραφίες, δημοσιεύονται από την Αστυνομία προκειμένου να βοηθήσουν στην αναγνώριση των προσώπων και στην ολοκλήρωση των ερευνών.

Υπενθυμίζεται ότι στην ανακοίνωση της 09/05/2026 δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες τεσσάρων ατόμων. Από τα τέσσερα πρόσωπα, δύο έχουν εντοπιστεί, ενώ τα υπόλοιπα δύο παραμένουν αγνοούμενα και η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό τους. Οι φωτογραφίες αυτών των δύο προσώπων είναι αριθμημένες ως Αρ. 3 και Αρ. 4.

Η Αστυνομία καλεί το κοινό να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει στη σύλληψη των υπόλοιπων αναζητούμενων προσώπων.