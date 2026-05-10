Συνελήφθη σήμερα το μεσημέρι, δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση 16χρονος, ο οποίος αναζητείτο για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενα αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, οχλαγωγίας, παράνομης κατοχής και μεταφοράς εκρηκτικών υλών, συμπλοκής και επίθεσης, ρίψης επικίνδυνων αντικειμένων καθώς και για άλλα αδικήματα του περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμου.

Τα εν λόγω αδικήματα, διαπράχθηκαν στη Λεμεσό, στις 07/05/2026, εντός και εκτός του κλειστού σταδίου Νίκος Σολωμονίδης, κατά τη διάρκεια του αγώνα ποδοσφαίρου σάλας, μεταξύ των ομάδων ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ.

Για την ίδια υπόθεση, εξακολουθούν να αναζητούνται, ακόμα τρία πρόσωπα.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.