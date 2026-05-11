Σε ανοδική πορεία βρίσκεται ο υδράργυρος καθώς από σήμερα και για τις επόμενες μέρες αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 33 βαθμούς. Στην ατμόσφαιρα αναμένεται να αιωρείται κατά διαστήματα κα αραιή σκόνη. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει την περιοχή ασθενής ψηλή πίεση.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που το απόγευμα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Θα πνέουν μέχρι μέτριοι άνεμοι.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη αναμένεται μικρή πτώση, για να κυμανθεί κοντά ή λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.