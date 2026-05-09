Αίθριος αναμένεται ο καιρός σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η πρόγνωση του καιρού

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Από την Κυριακή στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που αρχικά θα παρατηρούνται μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά θαλάσσιοι και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά μέχρι το απόγευμα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα νοτιοδυτικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, στα δυτικά, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 15 στα βόρεια παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Τρίτη, για να συνεχίσει να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.