Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, μετά το μεσημέρι όμως τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 βαθμούς στα δυτικά παράλια, γύρω στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Το Σάββατο και την Κυριακή στην ατμόσφαιρα πιθανό να αιωρείται αραιή σκόνη.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά αισθητή άνοδο κατά το τριήμερο για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές