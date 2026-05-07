Σε επτά χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε ένας 51χρονος για τον βιασμό και τα χτυπήματα στην εν διαστάσει σύζυγό του, αδικήματα που συνέβησαν τον Φεβρουάριο του 2025.

Τα όσα ειδεχθή συνέβησαν σε ένα μικρό δωμάτιο ξενοδοχείου στην Πάφο, δεν άφησαν ασυγκίνητο το Κακουργιοδικείου που έστειλε τον κατηγορούμενο για επτά χρόνια στις φυλακές, ειδικά γιατί δεν παραδέχθηκε αρχικά και εξανάγκασε το θύμα να ζήσει ξανά τα τραγικά γεγονότα.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου που εκδόθηκε πρόσφατα, ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος κατόπιν ακροαματικής διαδικασίας, στην κατηγορία του βιασμού, της σεξουαλικής παρενόχλησης, της απειλής βιαιοπραγίας, της επίθεσης προκαλούσας πραγματικής σωματικής βλάβης και στο αδίκημα της παρενόχλησης, αδικήματα τα οποία στρέφονταν κατά της συζύγου του.

Ο κατηγορούμενος και η παραπονούμενη κατά τον επίδικο για την υπόθεση χρόνο, ήταν παντρεμένοι αλλά τελούσαν σε διάσταση, ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας διέμεναν μαζί με τον πατέρα τους, με τους γονείς να διαμένουν σε δωμάτια ξεχωριστών ξενοδοχειακών καταλυμάτων εντός της Επαρχίας Πάφου.

Στις 02/02/2025 και αφού έλαβε χώρα τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του κατηγορούμενου και της παραπονούμενης, η τελευταία επισκέφθηκε τον σύζυγο της στο ξενοδοχείο, στο οποίο αυτός διέμενε μαζί με τα παιδιά τους.

Ένεκα της επιθυμίας της παραπονούμενης να βρίσκεται κοντά στα παιδιά της αποφάσισε μαζί με τον κατηγορούμενο να διαμένουν μαζί στο συγκεκριμένο κατάλυμα πράγμα το οποίο έπραξαν μέχρι και τις 07/02/2025 ημερομηνία κατά την οποία αποφάσισαν όλοι μαζί όπως συνεχίσουν την κοινή διαμονή τους στο ξενοδοχείο όπου βρισκόταν το δωμάτιο της παραπονούμενης.

Την επομένη, όταν πλέον η οικογένεια είχε μετακομίσει στο ξενοδοχείο, ο κατηγορούμενος άρχισε να την κατηγορεί ότι κοιμάται με άλλους άντρες.

Περί τις 4:00, το απόγευμα της ίδιας μέρας, ο κατηγορούμενος έφερε ουίσκι και μπύρα στο δωμάτιο οπότε παραπονούμενη και κατηγορούμενος άρχισαν να πίνουν.

Λίγη ώρα αργότερα, ο κατηγορούμενος άρχισε να την εξυβρίζει και την έσπρωξε στο κρεβάτι όπου και την βίασε, ενώ αυτή έβαλε τα κλάματα.

Η γυναίκα του συνέχισε να κλαίει και του είπε ότι ποτέ δεν τον αγάπησε και δεν θα τον αγαπήσει και ότι είναι ένας βιαστής.

Ο κατηγορούμενος θύμωσε και άρχισε να την κτυπά επανειλημμένα στο κεφάλι της με τις γροθιές του. Η παραπονούμενη άρχισε να φωνάζει και ο κατηγορούμενος τότε την άφησε. Αυτή πήγε στην κουζίνα του ξενοδοχείου όπου και ανέφερε τι συνέβη, γι’ αυτό και ειδοποιήθηκε η Αστυνομία.

Ήταν εύρημα του Δικαστηρίου ότι ο κατηγορούμενος φαίνεται να ενήργησε με αυτόν τον ειδεχθή τρόπο στο ευρύτερο πλαίσιο μίας ιδιαίτερα δυσλειτουργικής σχέσης και συμβίωσης με την παραπονούμενη και τελώντας υπό καθεστώς συναισθηματικής φόρτισης και θυμού αφού θεωρούσε ότι αυτή είχε σεξουαλικές επαφές με άλλους άνδρες.

«Αν και η υπό εξέταση περίπτωση δεν εντάσσεται στις σοβαρότερες του είδους της συγκριτικά με άλλες υποθέσεις που απασχόλησαν τα Δικαστήρια, τα αδικήματα που έχει διαπράξει ο κατηγορούμενος παραμένουν πολύ σοβαρά», ανέφεραν οι τρεις Δικαστές.

Επιβάλλοντας την ποινή της 7χρονης φυλάκισης, τόνισαν πως η μη παραδοχή του κατηγορούμενου, η οποία θα αποτελούσε ένδειξη έμπρακτης μεταμέλειας και δεν θα εξέθετε το θύμα στην ψυχική δοκιμασία της δίκης και στην αναβίωση των τραυματικών γεγονότων, δεν επιτρέπει ανάλογη έκπτωση στην ποινή, επιείκεια που θα μπορούσε να ασκηθεί σε μια τέτοια περίπτωση.