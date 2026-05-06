Ξεκάθαρη είναι η πρόθεση του Επαρχιακού Δικαστή Λευκωσίας, Παύλου Αγαπητού, να εξελιχθεί με γοργούς ρυθμούς η ακρόαση της πρωτοφανούς υπόθεσης με την τύφλωση οκτώ ασθενών τον Οκτώβριο του 2020.

Στην δικάσιμο που είχε γίνει στα τέλη Απριλίου προγραμμάτισε εννέα ημερομηνίες για την εν λόγω δίκη μέχρι τις αρχές Ιουνίου (5/5, 22/5, 25/5, 26/5, 28/5. 29/5, 2/6, 4/6, 5/6). Είναι φανερό ότι ο κ. Αγαπητός θεωρεί πως η υπόθεση χρονολογείται και θα πρέπει έξι χρόνια μετά να εκδικαστεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, χωρίς αχρείαστη χρονοτριβή.

Μάλιστα, με βάση συνεννόηση που έγινε στο πλαίσιο της δίκης τον περασμένο μήνα, αυτή τη στιγμή τυγχάνει επεξεργασίας κείμενο παραδεκτών γεγονότων σε ό,τι αφορά επί μέρους ζητήματα της παρούσας υπόθεσης.

Αυτό σημαίνει ότι θα εξοικονομηθεί δικαστικός χρόνος, καθώς θα αποφευχθεί η κλήση μαρτύρων που δεν έχουν να κάνουν τόσο με τα ουσιώδη γεγονότα της υπόθεσης. Όπως διεφάνη στη χθεσινή δικάσιμο το σχετικό κείμενο για τα παραδεκτά γεγονότα δεν είναι έτοιμο ακόμη.

Η ακροαματική διαδικασία της υπόθεσης άρχισε τον περασμένο Μάρτιο. Θυμίζουμε ότι οκτώ ασθενείς είχαν υποβληθεί σε εγχείρηση καταρράκτη σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Λευκωσίας και υπέστησαν τύφλωση (13/10/2020).

Κατηγορούμενοι είναι δυο οφθαλμίατροι που διανύουν την έκτη δεκαετία της ηλικίας τους και είναι αντιμέτωποι με οκτώ κατηγορίες, για έκαστο ασθενή, που αφορούν το αδίκημα των απερίσκεπτων αμελών πράξεων κατά παράβαση των άρθρων 236(ε), 20 και 35 του ποινικού κώδικα.

Το αδίκημα για το οποίο κατηγορούνται είναι ότι χρησιμοποίησαν κολλύρια, ορό, κασέτες και άλλα αναλώσιμα τα οποία ήταν μιας χρήσης, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να προσβληθούν από το πολυανθεκτικό στέλεχος pseudomonas aeruginosa και να απωλέσουν την όραση στο ένα τους μάτι.

Την κατηγορούσα Αρχή εκπροσωπεί η Έλενα Κωνσταντίνου, ενώ τους κατηγορούμενους εκπροσωπεί ο Μάριος Σπύρου.

Την εκδίκαση της υπόθεσης παρακολουθούν και δικηγόροι των ασθενών και των οικογενειών τους, που έχουν κάνει αστική αγωγή για αποζημιώσεις.