Εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας μεταφέρθηκε η Μπόνι Τάιλερ και υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η 74χρονη τραγουδίστρια του «Total Eclipse of the Heart» φέρεται να υπέστη διάτρηση εντέρου έπειτα από έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με εκπρόσωπό της, η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και πλέον αναρρώνει.

«Λυπούμαστε πολύ που ανακοινώνουμε ότι η Μπίνι εισήχθη σε νοσοκομείο στη Φάρο της Πορτογαλίας, όπου διατηρεί κατοικία, για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο. Η επέμβαση πήγε καλά και τώρα αναρρώνει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπός της.

Bonnie Tyler has undergone emergency bowel surgery after being rushed to hospital in Portugal https://t.co/FV9CWwmLcA — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 6, 2026

Λίγους μήνες πριν, τον Μάρτιο συγκεκριμένα, η Μπόνι Τάιλερ είχε δηλώσει πως τα μοναδικά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε αφορούσαν στα γόνατά της, τονίζοντας ωστόσο πως συνέχιζε να αισθάνεται αρκετά δυνατή ώστε να εμφανίζεται ζωντανά στη σκηνή.

Παρά την περιπέτεια υγείας της, η ευρωπαϊκή περιοδεία της προς το τέλος της χρονιάς παραμένει –μέχρι στιγμής– κανονικά προγραμματισμένη.

