Ευθυγραμμίζοντας την επιστημονική καινοτομία με την εφαρμογή στα συστήματα υγείας

Ο Δρ Μάριος Ιωαννίδης, διευθύνων σύμβουλος της Medicover Genetics Cyprus, μιλά στο Forbes για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν το μέλλον της γενετικής διαγνωστικής, τον ρόλο της Κύπρου ως περιφερειακού κόμβου και τη σημασία μιας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης στην ηγεσία. Μια συζήτηση που αναδεικνύει πώς η επιστήμη, η τεχνολογία και η διοίκηση συγκλίνουν με στόχο τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών υγείας.

Μιλήστε μας για τη δική σας φιλοσοφία ηγεσίας και με ποιο τρόπο αυτή επηρεάζει τη στρατηγική ανάπτυξης της Medicover Genetics στην Κύπρο;

Διαρκής στόχος μου είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι άνθρωποι έχουν σαφή κατεύθυνση, αλλά και τον χώρο να αναπτύσσονται, να αναλαμβάνουν ευθύνες και να συνεισφέρουν ουσιαστικά. Η πραγματική απόδοση προκύπτει όταν υπάρχει εμπιστοσύνη, αυτονομία και κοινή κατανόηση του στόχου.

Στον τομέα της Γενετικής Διαγνωστικής, όπου η γνώση εξελίσσεται διαρκώς, ο ρόλος της ηγεσίας είναι να διαμορφώνει τις συνθήκες ώστε οι σωστές απαντήσεις να προκύπτουν μέσα από συνεργασία, κριτική σκέψη και επιστημονική τεκμηρίωση. Με αυτόν τον τρόπο, η καινοτομία δεν επιβάλλεται, αλλά καλλιεργείται. Στη Medicover Genetics αυτό μεταφράζεται σε ενδυνάμωση διεπιστημονικών ομάδων, λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων και συνεχή εξέλιξη υπηρεσιών με ουσιαστικό αντίκτυπο για γιατρούς και ασθενείς.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο τομέας της Γενετικής και ευρύτερα της Υγείας στην Κύπρο;

Η ενσωμάτωση της γενετικής στο σύστημα υγείας στην Κύπρο εξελίσσεται με βραδύτερους ρυθμούς σε σχέση με την επιστημονική πρόοδο. Τα θεσμικά και λειτουργικά πλαίσια συχνά καθυστερούν να προσαρμοστούν, περιορίζοντας την ταχεία αξιοποίηση νέων τεχνολογιών προς όφελος των ασθενών. Παράλληλα, παρατηρείται ένα δομικό κενό στη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αν και υπάρχει πρόθεση για ένα ολιστικό και συμπεριληπτικό σύστημα υγείας, στην πράξη οι συνέργειες παραμένουν περιορισμένες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές υποδομές, επενδύσεις και τεχνογνωσία να μην αξιοποιούνται πλήρως.

Σε διοικητικό επίπεδο, η προσέγγισή μας βασίζεται στη λειτουργία με διεθνή πρότυπα και στη διαρκή διασύνδεση με το παγκόσμιο οικοσύστημα καινοτομίας. Αναπτύσσουμε υπηρεσίες με ευελιξία, ώστε να ενσωματώνονται αποτελεσματικά σε διαφορετικά συστήματα υγείας, διασφαλίζοντας πλήρη συμμόρφωση με τις εκάστοτε τοπικές κανονιστικές απαιτήσεις. Η εμπειρία μας δείχνει ότι η ουσιαστική πρόοδος προϋποθέτει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο: σύγχρονα κανονιστικά εργαλεία, αξιόπιστες υποδομές, ισχυρά συστήματα ποιότητας και υψηλού επιπέδου επιστημονική εξειδίκευση.

Πώς ενσωματώνετε την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες;

Η καινοτομία στον τομέα της Γενετικής αποτελεί διαρκή προϋπόθεση για την ανάπτυξη προϊόντων και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Αναπτύσσουμε δική μας τεχνολογία και γνώση, διευρύνουμε συνεχώς το χαρτοφυλάκιο των πατεντών μας, που ενισχύει τη διαφοροποίησή μας και μας φέρνει στην κορυφή του τομέα. Στην κλινική εφαρμογή, αυτό αποτυπώνεται στην αξιοποίηση προηγμένων γενετικών εξετάσεων, όπως η Υγρή Βιοψία στην Ογκολογία, η οποία επιτρέπει στοχευμένη επιλογή θεραπείας και δυναμική παρακολούθηση της νόσου, καθώς και στις Μη Επεμβατικές Προγεννητικές Εξετάσεις όπως το VERACITY NIPT, που ενισχύουν την αξιοπιστία και την κλινική ακρίβεια στον Προγεννητικό Έλεγχο.

Στη Medicover Genetics Cyprus βρισκόμαστε στην αιχμή αυτών των τεχνολογιών, με ερευνητική, διεθνώς αναγνωρισμένη, δραστηριότητα και με λύσεις που περιλαμβάνονται ήδη σε πολλά συστήματα υγείας.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα ανάπτυξης της εταιρείας και πώς βλέπετε τον ρόλο της Κύπρου ως κόμβου για υπηρεσίες Γενετικής στην ευρύτερη περιοχή;

Η ανάπτυξή μας επικεντρώνεται σε δύο άξονες: Ο πρώτος εστιάζει στην ανάπτυξη νέων γενετικών διαγνωστικών μεθόδων, με έμφαση στην Ογκολογία, όπως η ανίχνευση ελάχιστης υπολειπόμενης νόσου (MRD), που επιτρέπει την ανίχνευση απειροελάχιστου ελεύθερου καρκινικού DNA στο αίμα και συμβάλλει στη βελτίωση της πρόγνωσης και της κλινικής διαχείρισης ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα.

Ανήκουμε, μάλιστα, στις λίγες εταιρείες παγκοσμίως που δραστηριοποιούνται σε τέτοιου επιπέδου έρευνα, εδραιώνοντας έτσι τη θέση μας διεθνώς. Ο δεύτερος άξονας αφορά στην περαιτέρω διεθνοποίηση και μεταφορά τεχνογνωσίας σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική. Η Κύπρος αποτελεί στρατηγικής σημασίας κόμβο, προσφέροντας πρόσβαση στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό και αναπτυσσόμενο οικοσύστημα καινοτομίας. Αυτά τα χαρακτηριστικά την καθιστούν ιδανική βάση για την ανάπτυξη και εξαγωγή υπηρεσιών υψηλής αξίας στον τομέα της Γενετικής.

Η καινοτομία σήμερα εξελίσσεται ταχύτερα από την υιοθέτησή της στα συστήματα υγείας. Η στρατηγική μας στοχεύει ακριβώς σε αυτή τη μεταβατική φάση: στην άμεση αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης προς όφελος των ασθενών και των συστημάτων υγείας, αλλά και στη δημιουργία υπηρεσιών με διεθνή εμβέλεια και οικονομικό αποτύπωμα.

Οι Επιστήμες Ζωής αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας, αφού συνδέονται άμεσα με την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών. Παράλληλα, η ανάπτυξη εξειδικευμένων γενετικών εξετάσεων και ψηφιακών εργαλείων υγείας δημιουργεί νέες εξαγώγιμες υπηρεσίες υψηλής αξίας.

Ποιες στρατηγικές θεωρείτε κρίσιμες για τη διατήρηση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας;

Η ανθεκτικότητα βασίζεται στη συνεχή προσαρμογή και την ικανότητα ταχείας αντίδρασης σε αλλαγές του διεθνούς περιβάλλοντος. Παρακολουθούμε στενά κανονιστικά πλαίσια, γεωπολιτικές εξελίξεις και τάσεις αγοράς, ώστε να προσαρμόζουμε έγκαιρα στρατηγικές παραγωγής και εφοδιαστικής αλυσίδας. Η επένδυση σε έρευνα και καινοτομία διασφαλίζει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας παραμένουν ανταγωνιστικά και κλινικά άρτια. Η λειτουργία σε πολλαπλές αγορές και η αξιοποίηση διεθνών συνεργασιών, δημιουργούν τεράστιες ευκαιρίες και ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης και διεύρυνσης, επιτρέποντας μετρήσιμα αποτελέσματα, όπως αύξηση μεριδίου αγοράς και ταχύτερη υιοθέτηση τεχνολογιών αιχμής. Η ευελιξία, η προνοητική διαχείριση κινδύνου και η ταχύτητα λήψης αποφάσεων, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες και τις πιο αποτελεσματικές συνταγές για διαρκή ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα.

Πώς συμβάλλει η εταιρεία σας στην κοινωνία και ποια είναι η σημασία της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στον τομέα της Υγείας;

Συμβάλλουμε στην κοινωνία σε δύο επίπεδα: Υγείας και Οικονομίας. Οι διαγνωστικές μας υπηρεσίες υποστηρίζουν την έγκαιρη διάγνωση και την εξατομικευμένη διαχείριση θεραπειών, δίνοντας σε γιατρούς και ασθενείς αξιόπιστα δεδομένα για τεκμηριωμένες αποφάσεις. Παράλληλα, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον τομέα της Βιοτεχνολογίας, δημιουργεί θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, προσελκύει επενδύσεις και ενισχύει οικοσυστήματα καινοτομίας. Η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα στον τομέα της Υγείας σημαίνει όχι μόνο την παροχή ασφαλών και αποτελεσματικών υπηρεσιών, αλλά και τη διασφάλιση ότι η επιστημονική πρόοδος μετατρέπεται σε πραγματική αξία για την κοινωνία και την οικονομία.

Ποια συμβουλή θα δίνατε σε νέους επαγγελματίες που φιλοδοξούν να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους στον χώρο της επιστήμης;

Συμβουλεύω να επενδύσουν στη γνώση και στην ικανότητα να τη μετατρέπουν σε πρακτικές εφαρμογές. Οι σύγχρονες προκλήσεις απαιτούν συνδυασμό επιστήμης, τεχνολογίας και επιχειρηματικής σκέψης. Η προσαρμοστικότητα και η συνεχής μάθηση αποβαίνουν καθοριστικοί παράγοντες στη διαδρομή αυτή, καθώς επιτρέπουν σε όποιον δρα σ’ ένα τόσο απαιτητικό περιβάλλον να καινοτομεί, να αναλαμβάνει ηγετικούς ρόλους και να διαμορφώνει τις εξελίξεις στον χώρο της επιστήμης και των επιχειρήσεων. Πέρα όμως από αυτό, η αποτελεσματική ηγεσία σήμερα είναι βαθιά ανθρωποκεντρική: αφορά την ικανότητα να εμπνέεις ανθρώπους, να ενισχύεις τη συνεργασία μέσα στην ομάδα και να οικοδομείς κουλτούρες εμπιστοσύνης, όπου η ομαδική εργασία επιτρέπει στους ανθρώπους να εξελιχθούν.

