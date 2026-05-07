Σαφή προτίμηση στα παιγνιομηχανήματα, ή όπως είναι πιο ευρέως γνωστά «κουλοχέρηδες», σε σύγκριση με τα τραπέζια παιγνίου, όπως η ρουλέτα και το blackjack, δείχνουν οι Κύπριοι, έναντι των πελατών των καζίνο από άλλες χώρες, ενώ την ίδια ώρα στα τραπέζια παίζονται όπως είναι φυσικό τα μεγαλύτερα ποσά.

Σύμφωνα με την έκθεση πεπραγμένων της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου για το 2024-2025, λειτουργούσαν συνολικά 1191 παιγνιομηχανήματα και 107 τραπέζια παιγνίου στα καζίνο της Κύπρου κατά το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 18 μονάδες στα παιγνιομηχανήματα σε σχέση με το 2024.

Συγκεκριμένα, στο καζίνο-θέρετρο της Λεμεσού λειτουργούν 1041 παιγνιομηχανήματα και 102 τραπέζια παιγνίου, ενώ από 50 παιγνιομηχανήματα λειτουργούσαν επίσης στα δορυφορικά καζίνο της Λευκωσίας, Αγίας Νάπας και Πάφου, ενώ σε αυτό της Λευκωσίας λειτουργούσαν και 5 τραπέζια παιγνίου.

Κουλοχέρηδες οι Κύπριοι

Σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός πως οι Κύπριοι, σύμφωνα με την έκθεση, προτιμούν περισσότερο τα παιγνιομηχανήματα κατά τις επισκέψεις τους στα καζίνο, σε αντίθεση με τους ξένους πελάτες, οι οποίοι ποντάρουν στα τραπέζια.

Αυτός εξάλλου είναι και ένας λόγος που παρατηρείται αύξηση σε σχέση με τα έσοδα από τα τραπέζια παιγνίου κατά το 2024 και το 2025, αφού με τη λειτουργία του καζίνου θέρετρου στη Λεμεσό προέκυψε προσέλκυση διεθνών πελατών που προτιμούν αυτού του είδους τα πονταρίσματα, σε σχέση με τους κουλοχέρηδες, ωστόσο, ο κυριότερος λόγος είναι άλλος.

Η αύξηση που καταγράφεται στα τραπέζια παιγνίου το 2024 και το 2025 συνδέεται αφενός με τη λειτουργία του καζίνο-θερέτρου στη Λεμεσό και την προσέλκυση διεθνών πελατών, αφετέρου με τη διαφοροποίηση και την αύξηση των διαθέσιμων τραπεζιών σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Τότε, η αγορά στηριζόταν κυρίως στα δορυφορικά καζίνο, τα οποία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρατέθηκαν πιο πάνω, διέθεταν περιορισμένο αριθμό τραπεζιών παιγνίου και έδιναν μεγαλύτερη έμφαση στα παιγνιομηχανήματα. Το γεγονός αυτό εξηγεί γιατί τα παιγνιομηχανήματα κυριαρχούσαν στο ακαθάριστο εισόδημα έως και το 2023.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στα τραπέζια ποντάρονται μεγαλύτερα ποσά. Ως εκ τούτου, παρότι η αναλογία τραπεζιών και κουλοχέρηδων είναι άνιση, παρουσιάζεται μεγαλύτερη ισορροπία στα έσοδα.

Τα ποσοστά

Το 2025, τα τραπέζια παιγνίου είχαν μερίδιο 47% στο συνολικό ακαθάριστο εισόδημα, ενώ τα παιγνιομηχανήματα είχαν 53%. Αυτό δείχνει ότι οι δύο κατηγορίες βρίσκονται πλέον πολύ κοντά ως προς τα έσοδα, με τα παιγνιομηχανήματα να διατηρούν μικρό προβάδισμα.

Η εικόνα αυτή εξηγείται και από το γεγονός ότι στα τραπέζια παιγνίου ποντάρονται συνήθως μεγαλύτερα ποσά.

Έτσι, παρότι τα παιγνιομηχανήματα είναι περισσότερα, τα τραπέζια έχουν πολύ μεγάλη συμμετοχή στα συνολικά έσοδα.

Το 2024 η εικόνα ήταν σχεδόν ίδια, με τα τραπέζια παιγνίου στο 46% και τα παιγνιομηχανήματα στο 54%. Η μικρή αύξηση των τραπεζιών το 2025 δείχνει ότι η αγορά κινείται σταδιακά περισσότερο προς αυτόν τον τύπο παιγνίου.

Η αλλαγή φαίνεται πιο καθαρά αν γίνει σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Το 2023, τα τραπέζια παιγνίου είχαν μερίδιο 38%, ενώ τα παιγνιομηχανήματα 62%. Το 2022, η διαφορά ήταν ακόμη μεγαλύτερη, με 30% για τα τραπέζια και 70% για τα παιγνιομηχανήματα. Το 2021 και το 2020, τα παιγνιομηχανήματα είχαν ακόμη πιο ισχυρή παρουσία, με ποσοστά 73% και 74% αντίστοιχα.

Με βάση τα στοιχεία, μέχρι το 2023 η αγορά στηριζόταν κυρίως στα παιγνιομηχανήματα. Από το 2024 και μετά, όμως, τα τραπέζια παιγνίου ενισχύονται σημαντικά, κυρίως μετά τη λειτουργία του καζίνο-θερέτρου στη Λεμεσό.

Συνολικά, τα τραπέζια παιγνίου ακολουθούν ανοδική πορεία.

Από 26% το 2020 και 27% το 2021, ανέβηκαν στο 30% το 2022, στο 38% το 2023, στο 46% το 2024 και στο 47% το 2025. Αντίθετα, τα παιγνιομηχανήματα μειώθηκαν από 74% το 2020 και 73% το 2021 σε 53% το 2025. Παραμένουν πρώτη κατηγορία, αλλά πλέον με πολύ μικρότερη διαφορά.