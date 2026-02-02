Η μεγαλύτερη πηγή χρημάτων στα κυπριακά καζίνο προέρχεται από παίκτες από το Ισραήλ, την Κύπρο, τον Λίβανο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της Αρχής, Πιερής Χουρίδης, δήλωσε πως οι δυνητικοί κίνδυνοι για τα καζίνο της Δημοκρατίας είναι η λειτουργία του καζίνου-θερέτρου στην Ελλάδα (Ελληνικό), τα καζίνο στα κατεχόμενα και εκείνα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Παράλληλα, απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών σε σχέση με τον επηρεασμό των καζίνο της Δημοκρατίας από αυτά των κατεχομένων, σημείωσε πως στη Λευκωσία λειτουργεί καζίνο τύπου δορυφόρου, το οποίο είναι περιορισμένης έκτασης, ενώ στα κατεχόμενα λειτουργούν 30 καζίνο και τα επόμενα τρία χρόνια αναμένεται να λειτουργήσουν άλλα 30.

Σύμφωνα με τον Χουρίδη, το καζίνο στη Λευκωσία δεν είναι μεγάλης έκτασης και δεν διαθέτει πολλά τραπέζια παιγνίων, επισημαίνοντας ότι αυτό ίσως αποτελεί έναν από τους λόγους που κάποιοι επιλέγουν τα καζίνο στα κατεχόμενα. Ο πρόεδρος του ΔΣ τάχθηκε υπέρ της επέκτασης του καζίνο στη Λευκωσία.

Από την πλευρά του, ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Αρχής, Χάρης Τσαγγαρίδης, ανέφερε ότι το καζίνο στη Λευκωσία είναι μικρό και δεν μπορεί να προσφέρει την εμπειρία και την πολυτέλεια που προσφέρει το καζίνο-θέρετρο στη Λεμεσό. Όπως είπε, παγκοσμίως η τάση στα καζίνο είναι η εμπειρία.

Ο Χουρίδης αναφέρθηκε και στην ετοιμασία νομοσχεδίου για την αλλαγή των πληρωμών, επισημαίνοντας ότι «έχουμε κάνει τις μετρήσεις. Η ανάλυση του καζίνου είναι καλή, η ανάλυση του θέρετρου είναι μέτρια. Εμείς είμαστε μόνο για το καζίνο».

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΔΣ αναφέρθηκε στο Κέντρο Φάρος, στο οποίο μεταβαίνουν άτομα που είναι εθισμένα στον τζόγο. Αναφέρθηκε επίσης στο online καζίνο, το οποίο αυξάνεται και, όπως είπε, είναι παράνομο. Υπέδειξε ότι η Αρχή είχε επαφές με εταιρείες που διαθέτουν λογισμικό, το οποίο τοποθετείται στο κινητό, με αποτέλεσμα οι χρήστες να μην μπορούν να παίξουν.

«Συνεργαζόμαστε με τη γραμμή παιγνίων και τη γραμμή εξαρτήσεων. Πρέπει, όμως, να έχουμε τους κατάλληλους εκπαιδευτές και ψυχολόγους. Ευελπιστούμε να αυξήσουμε την ευκαιρία σε όσους νιώθουν ευάλωτοι να ενταχθούν σε αυτά τα προγράμματα», κατέληξε.