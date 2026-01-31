Μπορεί η Melco να περίμενε περισσότερες εισπράξεις από το καζίνο-θέρετρο City of Dreams Mediterranean στη Λεμεσό, ωστόσο το καζίνο και τα δορυφορικά καζίνο που λειτουργούν σε άλλες πόλεις, χωρίςνα υπολογίζονται οι άλλες υποδομές (ξενοδοχείο κ.λπ.), τα τελευταία τρία χρόνια καταγράφουν άνοδο στα έσοδα. Μάλιστα, από το 2024 μέχρι το 2025 τα έσοδα των καζίνο έχουν αυξηθεί κατά 20%.

Σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισε ο «Φ» από την Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο, πέρσι τα συνολικά καθαρά έσοδα του καζίνο (GGR), δηλαδή το ύψος των χρημάτων που πόνταραν οι παίκτες, αφαιρουμένων των κερδών που τους επιστρέφονται, ανήλθαν στα €227 εκατ., σε σχέση με €189,2 εκατ. το 2024. Το 2023 τα έσοδα του καζίνο ήταν €130,1 εκατ., ενώ το 2022 ανήλθαν στα €87,9 εκατ.

Συνεπώς, τα τρία προηγούμενα χρόνια τα έσοδα του καζίνο ανήλθαν συνολικά στα €634,2 εκατ., δηλαδή από το 2022 μέχρι το 2025 στα νόμιμα καζίνο της Δημοκρατίας οι παίκτες έχουν ποντάρει στα διάφορα τυχερά παιχνίδια το συγκεκριμένο ποσό. Μάλιστα, φέτος ο στόχος της εταιρείας είναι η περαιτέρω αύξηση των εσόδων της από τα διάφορα παιχνίδια.

Στα κρατικά ταμεία €121,6 εκατ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν τη Δευτέρα στη Βουλή, πέραν από την ανοδική πορεία που καταγράφουν τα έσοδα του καζίνο, κερδισμένο είναι και το κράτος από την είσπραξη φόρων και τελών. Συγκεκριμένα, από το 2022 μέχρι το 2025 εισέρρευσαν στα κρατικά ταμεία φορολογίες και τέλη που αγγίζουν τα €121,6 εκατ.

Το καζίνο καταβάλλει κάθε χρόνο φόρο καζίνο, τέλη αδειών καθώς και διάφορα άλλα τέλη. Αναλυτικά, πέρσι το σύνολο των τελών και των φόρων που κατέβαλε το καζίνο ανήλθε στα €41,1 εκατ., το 2024 το ποσό ήταν €35,4 εκατ., το 2023 οι φορολογίες και τα τέλη ανήλθαν στα €26,8 εκατ. και το 2022 στα €18,3 εκατ. Συνεπώς, ειδικά τα ποσά που αφορούν τη φορολογία καζίνο και η ανοδική πορεία που καταγράφουν δείχνουν ξεκάθαρα την αύξηση των εσόδων στα καζίνο.

Οι κίνδυνοι

Υπενθυμίζεται ότι στην έκθεση ανάλυσης διαχείρισης κινδύνων της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο, η οποία συνοδεύει τον προϋπολογισμό για το 2026 και την αποκάλυψε χθες ο «Φ», αναφέρεται πως η επένδυση της εταιρείας στην Κύπρο δεν απέδωσε τα προβλεπόμενα έσοδα, καθώς καταγράφει κύκλο εργασιών χαμηλότερο από τον αναμενόμενο.

Η έκθεση συντάχθηκε για σκοπούς αντιμετώπισης των κινδύνων που πιθανόν να προκύψουν για την κυπριακή οικονομία, με στόχο τη λήψη μέτρων. Πάντως, στην έκθεση επισημαινόταν ότι ο ανταγωνισμός από καζίνο-θέρετρα στην Ελλάδα (Ελληνικό), που αναμένεται να λειτουργήσει στο τέλος του χρόνου, και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εκτιμάται ότι θα επιδεινώσει την απόδοση της τοπικής αγοράς. Μάλιστα, αναφέρεται στην έκθεση ότι τα καζίνο-θέρετρα της Ελλάδας και των Εμιράτων αναμένεται να προσφέρουν ελκυστικές επιλογές σε διεθνές και περιφερειακό κοινό υψηλής αγοραστικής δύναμης.

Το προφίλ των παικτών

Κυρίως ξένοι επιλέγουν να επισκέπτονται τα καζίνο στη χώρα μας. Το προφίλ των εγγραφών παικτών στο καζίνο για το 2025 καταδεικνύει έντονα διεθνή χαρακτήρα. Η πλειονότητα των εγγεγραμμένων μελών προέρχεται από το εξωτερικό, με το Ισραήλ να κατέχει την πρώτη θέση.

Ακολουθεί η Κύπρος ως δεύτερη βασική πηγή εγγραφών, ενώ σημαντική είναι και η παρουσία επισκεπτών από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Παράλληλα, καταγράφεται αξιοσημείωτη συμμετοχή από ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ρουμανία, γεγονός που επιβεβαιώνει την προσέλκυση παικτών από διαφορετικές αγορές της Ευρώπης. Επιπλέον, διαπιστώνεται παρουσία επισκεπτών από χώρες της ευρύτερης περιοχής, όπως η Αρμενία και ο Λίβανος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Melco, η οποία έχει την αποκλειστική άδεια λειτουργίας καζίνο στην Κύπρο, έχει επενδύσει πέραν των €600 εκατ. για τη δημιουργία του καζίνο-θερέτρου. Η εταιρεία έλαβε την άδεια το 2017 και αυτή ισχύει για περίοδο 15 χρόνων, δηλαδή μέχρι το 2032. Βάσει της νομοθεσίας, το κράτος μπορεί να ανανεώσει την άδεια για περίοδο άλλων 15 χρόνων, ωστόσο στη συνέχεια θα μπορούν να εισέλθουν και άλλοι παίκτες στην αγορά.