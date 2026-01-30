Παρά τις υψηλές προσδοκίες, η επένδυση της Melco στην Κύπρο με τη δημιουργία του καζίνου – θερέτρου City of Dreams Mediterranean, στη Λεμεσό, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα έσοδα για την επιχείρηση, καθώς καταγράφει κύκλο εργασιών χαμηλότερο του αναμενόμενου.

Επίσης, η χρηματιστηριακή πορεία της εταιρείας στη Νέα Υόρκη έχει αποδυναμωθεί, γεγονός που προκαλεί εύλογες ανησυχίες για τη μακροχρόνια εμπορική στρατηγική της Melco στην Κύπρο.

Οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις καταγράφονται στην έκθεση ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνων, που συνοδεύει τον προϋπολογισμό της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνων στην Κύπρο, ο οποίος την ερχόμενη Δευτέρα θα συζητηθεί στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Η Αρχή Παιγνίων είναι ο αρμόδιος φορέας εποπτείας των καζίνων στη Δημοκρατία. Η Melco κατέχει την άδεια για την αποκλειστική λειτουργία καζίνου θερέτρου και δορυφορικά καζίνο από το 2017 και θα την κατέχει για περίοδο 15 ετών. Η εταιρεία επένδυσε πέραν των €600 εκατ. για την κατασκευή του καζίνου – θερέτρου στην Κύπρο, ωστόσο η πανδημία του κορωνοϊού, καθώς και οι πολεμικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, της προκάλεσαν πολλά εμπόδια.

Σύμφωνα με την έκθεση κινδύνων που προωθήθηκε στη Βουλή, η μη απόδοση των σχεδιασμών δημιουργεί στρατηγικούς κινδύνους για αδυναμίες κάλυψης των λειτουργικών υποχρεώσεων του καζίνο, με έμμεσες αλλά σημαντικές επιπτώσεις στα έσοδα και στην αποστολή της Αρχής Παιγνίων. Παράλληλα, επισημαίνεται πως η πιθανότητα απόσυρσης ή αναθεώρησης της δέσμευσής της ενέχει κινδύνους οικονομικούς, κοινωνικούς και θεσμικούς για το μοντέλο λειτουργίας του καζίνου – θερέτρου και κατ’ επέκταση για τον ρυθμιστικό ρόλο της Αρχής.

Φόβοι από ανταγωνισμό

Σύμφωνα με την ανάλυση κινδύνων, η πτώση του κύκλου εργασιών της Melco αλλά και η ενδεχόμενη απώλεια του καθεστώτος μονοπωλίου, συνιστούν σοβαρές στρατηγικές απειλές. Την ίδια ώρα, ο ανταγωνισμός από καζίνο θέρετρα στην Ελλάδα (Ελληνικό) και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναμένεται να επιδεινώσει την απόδοση της τοπικής αγοράς. Όπως επισημαίνεται, τα καζίνο θέρετρα της Ελλάδας και των Εμιράτων αναμένεται να προσφέρουν ελκυστικές επιλογές σε διεθνές και περιφερειακό κοινό υψηλής αγοραστικής δύναμης.

Παρόλο που η Εθνική Αρχή Παιγνίων δεν έχει άμεσο ανταγωνισμό στο επίγειο καζίνο στην Κύπρο, ωστόσο πρέπει να προετοιμαστεί για ενδεχόμενες πιέσεις για απελεύθερωση της αγοράς ή εάν διαφοροποιηθεί το μονοπωλειακό μοντέλο που εφαρμόζεται σήμερα. Ταυτόχρονα, η απειλή έμμεσων νέων εισόδων είναι υψηλή, εξαιτίας των οnline παράνομων παρόχων που λειτουργούν μέσω διαδικτύου και διαφημίζονται σε πλατφόρμες εκτός Κύπρου.

Επιπρόσθετα, οι εγκαταστάσεις τυχερών παιγνίων στα κατεχόμενα αποτελούν άμεσο και φυσικό ανταγωνιστή, τόσο σε επίπεδο τιμολόγησης, όσο και ελκυστικότητας για τουρίστες. Η αυξημένη παρουσία παράνομων online παρόχων και καζίνο στα κατεχόμενα, περιορίζει την αποτελεσματικότητα του εποπτικού ελέγχου.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, η Αρχή ενισχύει θεσμικά τη λειτουργία της ως data-driven και προληπτικός ρυθμιστής, εφαρμόζοντας ενοποιημένο μοντέλο διαχείρισης κινδύνου, προσαρμοσμένο στην εθνική και παγκόσμια πραγματικότητα. Η προσέγγιση ενσωματώνει τις ιδιαιτερότητες της επένδυσης του καζίνο θερέτρου, το ρυθμιστικό μονοπώλιο, τις απειλές του παράνομου και ψηφιακού τζόγου και τις αυξημένες κοινωνικές απαιτήσεις προστασίας παικτών και χρηστής διακυβέρνησης.

Υποδεικνύεται πως η περίοδος 2026-2029 διαμορφώνεται ως περίοδος έντονης ρευστότητας, κατά την οποία η Αρχή καλείται να ισορροπήσει μεταξύ αυξημένων απαιτήσεων, νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων και εντεινόμενων κινδύνων. Ο προϋπολογισμός της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου για το 2026 είναι ισοσκελισμένος με έσοδα και δαπάνες €3.6 εκατ.