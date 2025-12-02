Το κράτος νομιμοποίησε εδώ και πολλά χρόνια τα τυχερά παιγνίδια και τώρα πληρώνει περίπου €200.000 σε ένα χρόνο, προκειμένου να στηρίξει όλους όσοι έχουν εθιστεί από τον τζόγο. Για το έτος 2026, αναμένεται να διατεθούν περίπου €210.000 για αποκατάσταση των εθισμένων παικτών. Το πιο πάνω ποσόν περιλαμβάνεται, ως πρόνοια, στον προϋπολογισμό της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου για την επόμενη χρονιά.

Όπως αναφέρεται σε συνοδευτικό έγγραφο, η Αρχή, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, συστήνει και λειτουργεί, στη βάση ποσοστού των εσόδων της (3%) από το ετήσιο τέλος άδειας, το Ταμείο Αποκατάστασης Εθισμένων στον Τζόγο Ατόμων. Μέσω του Ταμείου προωθούνται δράσεις για την άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων των τυχερών παιγνίων στον κοινωνικό ιστό.

Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται, πως οι δράσεις του ταμείου είναι ενταγμένες στο στρατηγικό πλάνο της Αρχής, το οποίο αφορά την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Υπεύθυνου Παιγνίου και Επικοινωνίας και περιλαμβάνουν:

● Διενέργεια μελετών και εκπόνηση τεκμηριωμένων προληπτικών δράσεων,

● Προβολή των μέτρων αυτοπροστασίας,

● Υπηρεσίες υποστήριξης και θεραπείας ατόμων με προβληματική ή και παθολογική ενασχόληση στα τυχερά παιχνίδια,

● Εκπαίδευση του προσωπικού του παρόχου υπηρεσιών και καζίνο.

Εξάλλου, μαζί με άλλους φορείς, η Αρχή ανέπτυξε και υλοποίησε την πρώτη Μονάδα Ελαχιστοποίησης των Αρνητικών Συνεπειών των Τυχερών Παιγνιδιών (ΜΕΑΣΤ) στην Κύπρο. Η εν λόγω πρωτοβουλία αποτελεί τεκμηριωμένη στρατηγική παρέμβαση και περιλαμβάνει τη διεξαγωγή:

1. μελέτης της έκτασης του φαινομένου,

2. εντοπισμό και παρακολούθηση παραγόντων κινδύνου,

3. σχεδιασμό και αξιολόγηση προληπτικών παρεμβάσεων και

4. ανάλυση των αναγκών θεραπευτικής και μεταθεραπευτικής φροντίδας.

Σημειώνεται, πως ο Φόρος Καζίνου το έτος 2026 θα φτάσει στα €34.942.952, το έτος 2027 σε €39.127.110 και το έτος 2028 εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα €40.300.924. Για εκπαίδευση Προσωπικού/Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα θα δαπανηθούν €152.000. Για παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων του Προέδρου, των Μελών και του προσωπικού της Αρχής (εντόπια εκπαίδευση) θα διατεθούν €17.000).

Για παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων του Προέδρου, των Μελών και του προσωπικού της Αρχής (εκπαίδευση στο εξωτερικό προϋπολογίστηκαν €30.000). Για διοργάνωση σεμιναρίων ή/και συνεδρίων ή/και ημερίδων από μέρους της Αρχής (στην Κύπρο) με σκοπό την ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων για θέματα σχετικά, ανάμεσα σε άλλα, με τον εθισμό στον τζόγο, προβλέπονται €50.000). Για δικαιώματα εμπειρογνωμόνων θα διατεθούν €240.000.